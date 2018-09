Finnairin toimitusjohtajaksi nousee 44-vuotias pankkimies

Lentoyhtiö Finnair on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Topi Mannerin, joka siirtyy tehtävään Nordeasta.

Manner, 44, siirtyy Finnairiin Nordean Personal Bankingin johdosta. Manner jarkaa Nordeassa kuluvan vuoden loppuun ja aloittaa Finnairin johdossa 1. tammikuuta 2019.

”Mannerilla on vankka kokemus yksityis- ja yritysasiakkaita koskevasta liiketoiminnasta. Sen lisäksi hän on osallistunut vahvasti pankkinsa digitaaliseen transformaatioon ja asiakaspalvelun kehittämiseen", sanoo Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen tiedotteessa.

Manner on toiminut Nordeassa useissa eri tehtävissä vuodesta 1997 lähtien. Hän on ollut muun muassa Nordea Pankki Suomi Oyj:n toimitusjohtaja sekä Suomen ja Baltian maiden vähittäispankin vetäjä. Vuodesta 2016 lähtien Manner on johtanut Nordean henkilöasiakkaiden palvelusta vastaavaa liiketoiminta-aluetta kaikilla markkinoilla sekä ollut konsernin johtoryhmän jäsen.

Nordea kertoo, että hänen seuraajansa haku on käynnistetty sisäisesti ja ulkoisesti.

"Mahdollisuus kehittää Finnairia eteenpäin oli tarjous, jota en voinut vastustaa", Manner sanoo Nordean tiedotteessa.

Finnairia vuodesta 2013 luotsannut Pekka Vauramo aloittaa konepajayhtiö Metson toimitusjohtajana 1. marraskuuta. Vauramon nimitys Metson johtoon julkistettiin toukokuussa.

Vauramo päättää saman tien työnsä lentoyhtiössä. Toimitusjohtajan sijaisena toimii tämän vuoden loppuun saakka Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.