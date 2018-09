”Historiallinen päätös” synnytyksistä: Mehiläiselle ulkoistettu keskussairaala sai poikkeusluvan – ”Käytännössä siirtymäkausi”

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle poikkeusluvan synnytysten jatkamiselle Länsi-Pohjan keskussairaalassa.

Manner-Suomen pienin synnytyssairaala voi jatkaa synnytystoimintaa 31.12.2020 asti.

Kemissä toimivan Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminta on ulkoistettu nykyään Mehiläisen ja alueen kuntien yhteisyritykselle, josta Mehiläinen omistaa enemmistön. Kokonaisen keskussairaalan ulkoistaminen on herättänyt aiemmin kohua ja huolestunut hallitus asetti sen johdosta sote-ulkoistuksia rajoittavan lain.

Synnytysten määrä on viime vuosina vähentynyt Länsi-Pohjan keskussairaalassa, joka on saanut kaksi kertaa aiemmin poikkeusluvan synnytyksille.

Uuden päivystysasteuksen mukaan synnytyksiä hoitavassa sairaalassa täytyy hoitaa vähintään noin tuhat synnytystä vuodessa, kun Länsi-Pohjassa synnytyksiä kertyy noin puolet vähemmän. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää poikkeusluvan synnytysten määrälle, jos se on tarpeen palvelun saavutettavuuden tai potilasturvallisuuden vuoksi.

Ministeriö korostaa, että uusi poikkeuslupakausi on tarkoitettu Pohjois-Suomen alueen yhteistyörakenteiden vahvistamiseksi ja synnytystoimintojen uudelleenjärjestelyä varten. Ministeriöstä kommentoitiin eilen maanantaina Uudelle Suomelle, että poikkeuslupaan on suhtauduttava kuin siirtymäkauteen ja myös Länsi-Pohjassa on muutettava toimintoja kohti vallitsevia säädöksiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston osastopäällikkö Kirsi Varhila kutsui päätöstä historialliseksi. Lue haastattelu: Pian saadaan ”historiallinen päätös” synnytyksistä – Ministeriö jyrähtää: Mehiläisen on noudatettava päätöstä

”Kohti säädöstenmukaista toimintaa olisi pitänyt jo nyt siellä varautua menemään”, Varhila sanoi Uudelle Suomelle.

”Poikkeuslupa on aina poikkeuslupa.”

Ylijohtaja Markku Tervahauta vahvistaa Uudelle Suomelle, että kyse on käytännössä siirtymäkaudesta ja alueelle annetaan nyt aikaa järjestää synnytystoiminta lain edellyttämällä tavalla.

Sosiaali- ja terveysministeriö edellyttää, että alueen sairaanhoitopiirit (Pohjois-Pohjanmaa, Länsi-Pohja ja Lappi) toimittavat ministeriöön erityisvastuualueella hyväksytyn suunnitelman maakunnallisesta synnytysten järjestämisen mallista, tuotantorakenteesta ja toimeenpanon aikataulusta 31.12.2019 mennessä.

”Alueella on vahvistettava yhteistyötä ja ratkaistava, miten turvataan henkilöstön saatavuus ja osaaminen parhaalla tavalla koko alueen väestön käyttöön Lapin maakunnassa ja Oulun yliopistosairaalan erityisvastuualueella”, ministeriön tiedotteessa todetaan.