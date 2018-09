Opettajien protesti ihmetyttää yrittäjiä: ”Mistä näissä operaatioissa todella on kyse?”

Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jyrki Mäkynen nostaa Uuden Suomen haastattelussa esiin sen, miksi Juha Sipilän (kesk) hallituksen irtisanomisperusteita höllentävää lakiehdotusta on vastustamassa esimerkiksi opettajien ja sairaanhoitajien ammattiliittoja.

Hallitus valmistelee esitystä, joka helpottaisi irtisanomisia alle 20 hengen yrityksissä. Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK päätti eilen laajoista hallituksen vastaisista järjestöllisistä toimista. Hoitoalaa edustava STTK:lainen Tehy, akavalainen opettajien järjestö OAJ sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL kertoivat jo viime viikolla ryhtyvänsä valmistelemaan järjestöllisiä toimia. Liitot eivät ole kertoneet, mitä järjestölliset toimet käytännössä olisivat. Tehy on väläytellyt ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa.

Mäkynen ihmettelee nimenomaan sitä, miksi OAJ, Tehy ja JHL ovat toimissa mukana. Näissä liitoissa on paljon julkisella puolella työskenteleviä ihmisiä, joita hallituksen lakiehdotus ei koske.

”Ihmettelen näitten järjestöjen mukanaoloa näissä toimenpiteissä”, Mäkynen sanoo.

”Tämä panee mut kysymään, mistä on kysymys näissä operaatioissa. Minä vähän tulkitsen, että tämähän on politiikan tekemistä. Kun halutaan antaa viesti, että tämä johtaa mielivaltaan, tämä on pärstäkertoimella irtisanomista, niin mielestäni se on totuuden vääristelemistä. Tässä lainsäädännössä ei ole kysymys semmoisesta asiasta. Tässä puhutaan semmoisilla kielikuvilla, jotka eivät ole totuudenmukaisia. Näin isoon operaatioon kun lähdetään, tulkintani on, että tässä halutaan tehdä politiikkaa.”

Seuraavat eduskuntavaalit käydään ensi keväänä.

Mäkynen korostaa ehdotuksessa olevan kyse siitä, että irtisanomiseen on edelleen oltava asiallinen ja painava syy, ja jos työntekijä varoituksen jälkeen ei vieläkään noudata työvelvoitettaan tai käyttäytyy epäasiallisesti, hänet pitäisi voida irtisanoa.

”Onko opettajat Suomessa sitä mieltä, että tämmöistä lainsäädäntöä olemme valmiit vastustamaan? En oikein ymmärrä sitä logiikkaa. Tämähän pitää kääntää toisinpäin: jos ei halua tämmöistä lainsäädäntöä, niin silloin sallii sen, että tällaisilla kriteereillä ei voi irtisanoa”, Mäkynen sanoo.

OAJ on tänään julkaissut verkkosivuillaan perusteluja sille, miksi liitto on mukana vastustamassa hallituksen lakiaikeita.

”Heikennys koskisi myös osaa OAJ:n jäsenistä ja on yleisestikin epäoikeudenmukainen. Järjestö puolustaa jokaista jäsentään”, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos perustelee OAJ:n verkkosivuilla.

OAJ:n jäsenmäärä on kaikkiaan noin 120 000. Hallituksen lakiehdotuksen piirissä olisi noin tuhat OAJ:n jäsentä.

”Kun näin isoon operaatioon ollaan lähtemässä, niin onhan nämä täydellisesti ylimitoitettuja toimia”, Jyrki Mäkynen sanoo.

Tehy puolestaan nostaa esiin erityisen huolen tulevaisuutta koskien. Tehyn mukaan sote-uudistus tuo toteutuessaan paljon lisää yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelualan yrityksiä. Niitä hallituksen uudistus toteutuessaan voisi koskea.

Ay-liike on ollut ennenkin takajaloillaan Sipilän hallituksen toimien takia. Mäkysen mielestä tämä johtuu siitä, että nyt ensi kertaa hallitus on oikeasti valmis tekemään työmarkkinoita koskevia muutoksia. Aiemmissa hallituksissa on Mäkysen mukaan aina etsitty pienintä yhteistä nimittäjää, minkä vuoksi muutokset ovat olleet pieniä.

”Meillä on ollut työmarkkinaosapuolilla veto-oikeus kaikkeen. Tämä [Sipilän hallituksen toiminta] on kulttuurin muuttamista”, Mäkynen sanoo.

”Todella toivon poliittisen uskottavuuden kannalta, että hallitus vie tämän uudistuksen läpi.”

