Krista Kiuru -ryöpytys: ”Tämä on nyt loppuun käsitelty”

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok) kertoo, että puhemiesneuvostolle toimitettua kirjelmää on nyt käsitelty eri tahojen kanssa. Poikkeuksellinen kirjelmä koski eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajaa Krista Kiurua (sd).

Kirjelmän jättivät valiokunnan viisi keskustalaista ja yksi sininen edustaja, jotka ovat tyytymättömiä puheenjohtaja Kiurun toimintaan. Kiurua on ryöpytetty lähinnä asioiden hidastamisesta.

Risikko kertoo, että heinäkuussa jätettyä kirjelmää on nyt käsitelty asianosaisten kanssa. Puhemiesneuvosto on kuullut esimerkiksi kirjelmän jättäjiä ja saanut asiasta selvityksen Kiurulta itseltään. Risikon mukaan eri tahoja on kuultu suullisesti.

Risikon mukaan puhemiesneuvosto ei ryhtynyt käsittelemään asiaa heti, sillä halusi antaa pölyn laskeutua.

”Nyt tuntuu, että tilanne on rauhoittunut”, Risikko sanoo.

”Asia on nyt loppuun käsitelty”, Risikko sanoo.

Risikolta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, mitä tämä tarkoittaa. Risikko ei tarkentanut lausuntoaan. Varsinaisia seurauksia kirjelmästä ei siis tule.

”Puhemiesneuvosto seuraa edelleen kaikkien valiokuntien työtä”, Risikko sanoi.

Hän totesi, ettei puhemiesneuvosto puutu valiokuntien työn yksityiskohtiin, vaan seuraa työn yleistä sujuvuutta.

”On hyvin harvinaista, että tällainen kirjelmä tulee. Tätä ei ole koskaan ennen tapahtunut”, Risikko sanoo.

Puhemiesneuvosto on kuitenkin päättänyt lisätä virkamiestyövoimaa sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Työvoimaa lisätään muiden kuin sote-asioiden hoitoon, sillä valiokunnassa on soten ohella muitakin lakihankkeita käynnissä.

Lobbarirekisteri tulee Suomeen

Risikko kertoi tänään tiedotustilaisuudessaan myös, että työ lobbarirekisterin tuomiseksi Suomeen käynnistyy tänä syksynä. Lobbarirekisteri tarkoittaa kansanedustajien taustatapaamisten avaamista julkisiksi.

Lobbari- eli avoimuusrekisterin rakentamista vetää eduskunta, mutta myös ministeriöt ovat Risikon mukaan työssä mukana.

”Kansalaisten luottamuksen vahvistaminen poliittiseen päätöksentekoon on tärkeä tavoite ja tämä olisi merkittävä askel”, Risikko sanoi.

Itä-Suomen yliopistossa tehdään parhaillaan avoimuusrekisteriä koskevaa selvitystä valtioneuvoston kanslian toimesta. Risikon mukaan tämän selvityksen valmistumisesta lähtee liikkeelle rekisterin rakentaminen.

