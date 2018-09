VU: Työministeri Lindström tyrmää ay-liikkeen väitteet ”höpönpöpöksi” – 20 työntekijän raja saattaa silti muuttua

Hallitus ei aio vetää niin sanottua irtisanomislakia takaisin, ilmoitti työministeri Jari Lindström (sin) tiistaina eduskunnassa. Asiasta kertoo kokoomuksen Verkkouutiset-lehti.

Irtisanomislaki, joka keventää irtisanomisperusteita alle 20 työntekijän yrityksissä, on nostanut ay-liikkeen takajaloilleen. SAK uhkaa hallitusta järjestöllisillä toimilla, jotka se on valmis perumaan, jos hallitus peruu lakinsa.

”Emme me halua mitään riitaa. Mutta se, että me vetäisimme jotain pois, niin ei. Ei”, Lindström sanoi Verkkouutisten mukaan.

Lindströmin mukaan ay-liike vastustaa lakiesitystä hänen mielestään väärillä argumenteilla. Ay-riveistä lakiuudistusta on kutsuttu muun muassa ”pärstäkerroinirtisanomiseksi”.

”Se, mikä tässä on lähtenyt lapasesta, on, että ensin kerrotaan, että hallitus valmistelee lakia eduskuntaan tuotavaksi, jossa ihmisten naaman perusteella tai ay-aktiivisuuden perusteella voidaan tulevaisuudessa irtisanoa, niin tämähän on ihan täyttä höpönpöpöä. Vastustakaa, jos haluatte vastustaa, mutta kyllä argumenttien pitää olla oikeat. Ja sitten tällä perusteella lähdetään tekemään jotain toimenpiteitä, niin se on mielestäni vastuutonta”, ministeri Lindström sanoo.

Lindströmin mukaan lakiesitykseen tullee vielä muutoksia lausuntokierroksen pohjalta. Irtisanomishelpotus ei välttämättä lopulta rajaudukaan juuri 20 työntekijän yrityksiin, vaan rajaus saattaa olla suppeampi, esimerkiksi 10 työntekijää.

”Me käymme tätä läpi, voiko se olla jotain muuta kuin kaksikymmentä. Mutta tällä hetkellä se on se kaksikymmentä ja mistään muusta me emme ole keskustelleet”, Lindström sanoo.

