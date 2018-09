Riita päällä hallituksessa: ”Pönkitämme Alko-monopolin valtaa keinotekoisesti”

Kokoomuslaiset kansanedustajat ovat nyt tehneet kirjallisen kysymyksen koskien Suomen alkoholilain suhdetta alkoholin etämyyntiin.

Ristiriita hallituspuolueiden keskustan ja kokoomuksen välillä pulpahti esiin kesällä, kun sosiaali- ja terveysministeriön laatima ja EU-komissiolle lähettämä lakiluonnos levisi julkisuuteen. Pykäläluonnoksissa kiellettäisiin yli 2,8 tilavuusprosentin alkoholijuomien etämyynti kokonaan. Pääosin kokoomuslainen kansanedustajaporukka Sinuhe Wallinheimon johdolla puolestaan toteaa, ettei uudessa tänä vuonna voimaan tulleessa alkoholilaissa ole etämyynnin kieltäviä säädöksiä. Napit vastakkain ovat perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) ja nyt kirjallisen kysymyksen jättäneet kokoomuskansanedustajat Sinuhe Wallinheimo, Elina Lepomäki, Jaana Pelkonen, Lenita Toivakka, Sari Sarkomaa, Harri Jaskari, Jukka Kopra sekä rkp:n kansanedustaja Anders Adlercreutz.

”Ministeriö antaa etämyynnin laillisuusstatuksesta eri yhteyksissä tulkintoja, jotka ovat ristiriidassa keskenään”, kirjallisessa kysymyksessä äimistellään.

”On selvää, että nyt esitettävässä kiellossa ei ole kyse mistään vallitsevan oikeustilan selkeyttämisestä vaan uudesta kiellosta, toisin kuin STM komissiolle esittämässään notifikaatiossa antaa ymmärtää”, kirjallisessa kysymyksessä sanotaan.

Saarikko puolusti Alkoa elokuisessa blogikirjoituksessaan.

”Eduskunta maan ylimpänä päätöksentekijänä tahtoo, että etämyyntiä koskevat ratkaisut eivät vaaranna Alkon asemaa tai suomalaisen elinkeinoelämän yhdenvertaisuutta ulkomaisiin kilpailijoihin nähden”, ministeri Saarikko kirjoitti elokuussa ministeriön blogissa.

Elina Lepomäki on kommentoinut asiaa tänään sosiaalisessa mediassa.

”Sen sijaan, että keinotekoisesti pönkitämme Alko-monopolin valtaa, meidän on otettava askelia kohti eurooppalaista ruoka- ja alkoholikulttuuria. Se tarkoittaa sitä, että avaamme kuluttajalle mahdollisuuksia sen sijaan, että suljemme niitä. Syyt alkoholisoitumisen taustalla ovat aivan muualla kuin ranskalaiselta tilalta tilatussa viinilaatikossa”, Lepomäki kommentoi Facebookissa.

#Etämyyntikielto on EU:n perusvapauksien vastainen. Kaiken lisäksi se on holhoavaa kansanperinnettä, josta on päästävä eroon. Suojellaan ihmisiä, ei monopoleja! #viinitruokakauppaan pic.twitter.com/JgsXu9WlO8

— Elina Lepomäki (@elinalepomaki) September 5, 2018