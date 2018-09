Teuvo Hakkarainen yllättyi, ei tiennyt asuvansa saunassa – ”Vähämäki ei missään vaiheessa kertonut minulle”

Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps) on toimittanut eduskunnalle selvityksen asumisjärjestelyistään. Eduskunta selvittää parhaillaan, peritäänkö Hakkaraiselta ja kansanedustaja Ville Vähämäeltä (ps) korotettua kulukorvausta takaisin.

Vähämäki ja Hakkarainen ovat vuokranneet yhdessä Helsingin Taka-Töölöstä tilaa, jonka viranomainen on todennut saunatilaksi. Kansanedustajakaksikko on nostanut tilan perusteella korotettua kulukorvausta, jota maksetaan kakkoasunnosta maakunnista valituille edustajille.

Korotus on reilut 490 euroa kuukaudessa verottomana, jolloin koko kulukorvaus on reilut 1800 euroa kuukaudessa. Eduskunta on jäädyttänyt kaksikon korotetun kulukorvauksen maksamisen selvityksen ajaksi. Lue tarkemmin: Saunakohu: Eduskunta jäädytti Hakkaraisen ja Vähämäen maksut – Taustalla ”hyvin ankarat varoitukset” 1980-luvulta

Saunatilan vuokrasi alkujaan Vähämäki syyskuusta 2013 ja Hakkarainen tuli mukaan toiseksi vuokraajaksi marraskuussa 2013. Hakkarainen vetoaa selvityksessään siihen, ettei hän tiennyt asuvansa saunassa. Hänellä ei ole ollut minkäänlaista tietoa siitä, ettei huoneisto ole tarkoitettu asuinkäyttöön, ennen tämän vuoden heinä–elokuun taitetta.

”Edustaja Vähämäki toimitti vuokrasopimusasiaani sekä vuokranantajan että minun suuntaani. Vähämäki ei ole missään vaiheessa kertonut minulle, että vuokrasopimuksessa mainittu kellarihuoneisto on yhtiöjärjestyksessä muuta kuin huoneisto. Vuokrasopimuksen ensimmäisestä versiosta, yhtiöjärjestyksestä tai tilan käyttötarkoituksesta en tiennyt mitään, ennen kuin nämä seikat tulivat julkisuuteen viimeviikkoisten lehtijuttujen myötä”, Hakkarainen toteaa selvityksessään.

Lue myös: Tässä on Teuvo Hakkaraisen ja Ville Vähämäen kohusauna: ”Ei merkitystä millaisissa kopeissa kansanedustajat asuvat”

Vähämäen vuokraama tila on poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtajan Dennis Pastersteinin omistama, mutta tilan vuokraamisesta on vastannut Pastersteinin isä, joka totesi selvityksessään, ettei ole tavannut Hakkaraista, joka taas on ollut asiassa Vähämäen antaman tiedon varassa. Myös Vähämäki itse on todennut julkisuuteen, että vastuu asiassa on vain ja ainoastaan hänellä.

”Hakkarainen on mustamaalattu täysin aiheetta. Myös asunnon vuokraaja on saanut tässä kohtuutonta julkisuutta”, Vähämäki kirjoitti aiemmin Facebookissa.

”Haluan pyytää aidosti anteeksi kaikilta asianosaisilta aiheuttamastani mielipahasta ja harmista.”

Hakkarainen toteaa selvityksessään saaneensa tiedon asiasta mediasta, kun ensimmäinen lehtijuttu julkaistiin 30. heinäkuuta.

Tämän viikon maanantaina Hakkarainen esitteli kohusaunaa Etelä-Suomen Sanomissa. Hän kertoi lehdelle viihtyneensä hyvin ja yöpyneensä tilassa muutama kymmenen kertaa vuoden aikana. Hän kuitenkin myöntää haastattelussa, ettei toisi kämppään morsianta.

Lehden mukaan tiloissa on Hakkaraisen parisänky ja tv, mutta muut tavarat kuuluvat Vähämäelle. Tiloissa on pöytiä, sohva ja pienessä keittiössä jääkaappi, mikro ja astianpesukone.

”Näyttääkö tämä saunalta teidän mielestä? Jos olisin saunassa asunut, olisin itse sanonut sen”, Hakkarainen sanoi lehdelle.

Vähämäki ja Pasterstein ovat toimittaneet selvityksensä eduskunnalle jo aiemmin. Eduskunnan kansliatoimikunta päättää ensi viikon torstaina, peritäänkö Hakkaraiselta ja Vähämäeltä korotettua kulukorvausta takaisin.

