Ylen gallup: Kärjessä kiristyy – Vihreille ”huolestuttava” luku jonka taustalla kummittelee virkavallan vastustaminen

Erot kärkikolmikon välillä kiristyvät Ylen kannatusmittauksessa. Sdp johtaa yhä, kokoomus on toisena ja keskusta kolmantena.

Keskustan kannatus on pysynyt samana, mutta demarit on tippunut 0,9 prosenttiyksikköä ja kokoomus 08, prosenttiyksikköä. Keskustan lukema on yhä 17,8 prosenttia, kokoomuksen 19 ja sdp:n 20,3 prosenttia.

Suurin pudotus on tapahtunut vihreillä, joka on mittauksessa neljäntenä. Vihreät on tullut alas yhden prosenttiyksikön ja sen kannatus on nyt 12,6 prosenttia.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja arvioi, että viimeaikaiset kohut ovagt vaikuttaneet ehkä jonkin verran vihreisiin, sillä puolueesta on lähtenyt liikkuvia äänestäjiä, jotka ”eivät pidä virkavallan vastustamista asiallisena toimintana”. Turja viittaa vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennasen protestiin Finnairin lennolla heinäkuun lopussa. Pennanen ei suostunut istuutumaan koneessa pakkopalautuksen takia. Lento myöhästyi ja hänet poistettiin koneesta.

”Jos olisin vihreiden päättävissä elimissä, olisin vähän huolissani tilanteesta. Kannatus laskee kuukausi kuukaudelta ja aiempi kannatusnousu alkaa olla syötynä”, Turja sanoo Ylelle.

Touko Aalto nousi vihreiden johtoon kesäkuussa 2017 ja tuolloin puolueen kannatus oli 15,1 prosenttia. Syyskuussa 2017 puolue mittautti huippulukemia ja sai Ylen mittauksessa luvun 17,8 prosenttia. Sittemmin vihreiden kannatus on lähtenyt trendinomaiseen kannatusluisuun ja nyt ollaan jo lähellä kuntavaalitulosta, joka oli 12,5 prosenttia.

Suurin nousija 1,4 prosenttiyksiköllä Ylen mittauksessa on vasemmistoliitto ja sen kannatus on nyt 9,1 prosenttia. Myös perussuomalaisten ja sinisten kannatus on noussut, perussuomalaisilla 0,7 prosenttiyksiköllä ja sinisillä 0,8 prosenttiyksiköllä.

RKP ja kristilliset ovat entisissä asemissaan ja niiden kannatukset pyörivät noin neljässä prosentissa.

