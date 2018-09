Uusi väite Euroopasta: ”Alexander Stubb aloitti jo kampanjan”

Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd) arvioi Uuden Suomen haastattelussa Manfred Weberin eilistä ilmoitusta pyrkiä EPP-ryhmän kärkiehdokkaaksi europarlamenttivaaleissa 2019. Weberin ilmoitus on tulkittu kovaksi iskuksi Suomen Alexander Stubbille.

Jaakonsaari kertoo Uudelle Suomelle törmänneensä tänä aamuna Stubbiin Euroopan parlamentissa.

”Hän on selvästi aloittanut kampanjan”, Jaakonsaari väittää.

Jaakonsaaren mielestä Stubb on selvästi tosissaan haastamassa keskustaoikeistolaisen EPP-ryhmän nykyistä puheenjohtajaa Weberiä.

Demareita edustava Jaakonsaari uskaltaa arvioida näin, vaikka Stubbilta ei ole saatu virallista ilmoitusta kärkiehdokkuuden hakemisesta. Jaakonsaari on nyt julkaissut arvionsa myös Twitterissä. Uusi Suomi tavoittelee tänään Stubbilta kommenttia aiheesta.

Törmäsin Brysselissä heti aamutuimaan @alexstubb iin. Kärkiehdokas kisa on siis @EPPGroup ssa käynnistynyt. Olisihan se komeaa saada liberaali suomalainen komission puheenjohtajaksi. Suomalaiseksi komissaariksi Stubb ei pääse kun Suomen vaalit voittaa @Demarit . #Paradoksi — Liisa Jaakonsaari (@ljaakonsaari) September 6, 2018

Stubb itse on julkaissut Twitterissä kuvan tapaamisestaan Euroopan parlamentin puhemiehen Antonio Tajanin kanssa. Stubbin mukaan he keskustelivat muun muassa tulevista vaaleista.

Nice meeting my old friend and colleague @EP_President. Lots to talk about, including the EU budget and the upcoming EU elections. The European Parliament key player in #MFF. pic.twitter.com/5YmPgYPeUh — Alexander Stubb (@alexstubb) September 6, 2018

”Se [valinta kärkiehdokkaaksi] olisi häneltä aikamoinen jättisuoritus, kun nyt selvästi on jo pitkän aikaa ollut ilmassa se, että tämä Weber tulee olemaan Saksan ehdokas. Se on aika merkittävä asia. Ehkä se, että Stubb on aika liberaali, EPP-ryhmässä on katolisilla, konservatiiveilla aika iso merkitys. Tätä edustaa enemmän Weber. Luulen, että hän sen takia nousikin ehdokkaaksi, kun Saksassa ja muutenkin EPP:n sisällä on iso ristiriita liberaalien ja konservatiivien välillä. [Saksan liittokansleri Angela] Merkel haluaa ikään kuin sovittaa tätä ristiriitaa ja nostaa Weberiä”, Jaakonsaari kommentoi.

”Stubbilla on kaksi aitaa ylitettävänä. Toinen on pienen maan mahdollisuudet, mutta tärkeämpi on tämä EPP:n sisäisen aitajuoksun voittaminen. Se on iso juttu”, hän jatkaa.

Jaakonsaari arvelee, että parlamentin muut ryhmät lähtevät nyt nopeasti liikkeelle omien kärkiehdokkaidensa kanssa.

”SD-ryhmässä nykyisellä varapuheenjohtaja [Frans] Timmermansilla on kova kannatus ja olisi vielä kovempi korkea edustaja [Federica] Mogherinilla, mutta hän on jo aika selvästi ilmoittanut, että hän ei lähde”, Jaakonsaari sanoo.

EU-komission puheenjohtajaksi valitaan todennäköisesti eurovaalien suurimman eurooppalaisen puolueryhmittymän kärkiehdokas. EPP, jonka ryhmään kuuluvat Suomesta tällä hetkellä kokoomuksen mepit, on vahvoilla kisassa.

