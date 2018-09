Professorilta tukea Sipilän hallituksen irtisanomislaille: ”Saksassa tämä on tunnustettu”

Kansantaloustieteen professori Vesa Kanniaisen mukaan on valitettavaa, jos pienet yritykset eivät nykyisenkaltaisessa noususuhdanteessa uskalla työllistää ihmisiä. Hän antaa blogikirjoituksessaan tukea Sipilän hallituksen niin sanotulle irtisanomislaille, joka purkaisi irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä.

Kanniaisen mukaan kansainvälinen tutkimuskirjallisuus antaa kahtalaista tietoa irtisanomissuojan ja irtisanomiskustannusten vaikutuksista työllisyyteen.

”Irtisanomissuoja heikentää nousukautena yritysten halukkuutta työllistää uusia työntekijöitä nostamalla työllistämiskynnystä. Siten irtisanomissuoja vähentää työpaikkojen syntymistä, koska pelkona on, että laskukaudella työvoiman määrän vähentäminen on kallista”, Kanniainen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”Laskukaudella irtosanomissuoja puolestaan vähentää irtisanomisia ja rajoittaa työttömyyden kasvua.”

Kanniainen katsoo, että vaikka irtisanomissuojalla siten on vaikutusta kansantalouden työllisyyteen suhdannekierron sisällä, sen vaikutus työllisyyteen on pitkälti neutraali yli suhdanteen tarkasteltuna.

Professori toteaa, että hänen blogissa käsittelemänsä tutkimukset koskevat koko kansantaloutta, eivät erityisesti pieniä yrityksiä.

”Koska pienten yritysten riskitaso on suurempi kuin suurten ja koska niissä jokainen rekrytointi voi olla yritykselle kohtalonkysymys, on oletettavaa, että irtisanomissuoja on pienille yrityksille työllistämiskynnys. Saksa on tämän tunnustanut. Saksassa irtisanomissuoja on poistettu alle 10 hengen yrityksiltä”, hän kirjoittaa.

Eduskunnassa käytiin torstaina kiivas keskustelu irtisanomislaista, joka keventäisi irtisanomismenettelyä alle 20 hengen yrityksissä. Lue lisää: ”Puolet Suomesta nousee takajaloilleen” – Eduskunnalta varoitus hallitukselle, Sipilä vetosi ekonomistien uskoon

Suomen Yrittäjät on kertonut kyselyihinsä perustuen, että sen jäsenyrityksistä jopa 46 prosenttia ennakoi työllistävänsä enemmän, jos henkilöperusteinen irtisanominen muuttuisi helpommaksi.

