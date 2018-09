Konkarikato käy keskustassa – ”Vaalivoitto ei ole todennäköisin”

Keskustassa käy nyt konkarikato. Viime viikkojen aikana moni puolueen pitkän linjan parlamentaarikko on ilmoittanut, ettei lähde enää ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Politiikan tutkija Jenni Karimäki arvioi Uuden Suomen haastattelussa, että alavireinen gallupvauhti voi osaltaan selittää katoa.

Tapani Tölli, Markku Rossi, Seppo Kääriäinen ja Niilo Keränen ovat ilmoittaneet jo aiemmin jättävänsä eduskunnan. Eilen Timo Kalli ja Kauko Juhantalo antoivat omat ilmoituksensa, ja tänään Yle kertoo eduskunnan varapuhemiehen Mauri Pekkarisen jättävän myös eduskunnan ensi keväänä.

Ilmoitukset osuvat ajallisesti lähelle toisiaan. Seppo Kääriäinen sanoo Uudelle Suomelle, että tässä voi olla kyse puolueen eri piiritoimistojen aikatauluista ehdokasasettelujen suhteen. Kääriäinen kertoi oman ratkaisunsa 13. elokuuta ja hänen piiritoimistonsa määräaika oli 15. elokuuta.

”Uusilla [nimillä] on oltava aikaa pohtia, lähteekö ehdolle. Se on iso päätös, on iso työ esimerkiksi kerätä rahoitus”, Kääriäinen sanoo.

Kääriäinen korostaa, että kaikki luopumispäätökset ovat olleet henkilökohtaisia ratkaisuja. Pääministeri, puolueen puheenjohtaja Juha Sipilän politiikkaan Kääriäinen on tyytyväinen, muiden puolesta hän ei halua arvella. Keskustan eduskuntaryhmän tyytymättömyydestä Sipilään on vaalikauden aikana tihkunut tietoja julkisuuteen. Vuonna 2016 Pekkarinen haastoi Sipilän ehdokkaan Mika Lintilän ministerinnimityskisassa ja äänestys oli yllättävänkin tiukka. Samaan aikaan keskustan suunta puolueiden kannatusmittauksissa on tällä hetkellä alavireinen.

Politiikan tutkija Karimäki arvioi Uuden Suomen haastattelussa, että suurin selitys konkarikadolle on luonnollinen: keskustan eduskuntaryhmän keski-ikä on korkea ja luopumisestaan ilmoittaneet ovat eläkeiässä.

”Gallupien perusteella on odotettavissa, että vaalivoitto ei ole kaikkein todennäköisin. Ehkä he katsovat, että ovat oman työnsä tehneet. Ehkä viime kerralla puolueen hyvä vire antoi eri lailla uskoa”, Karimäki pohtii.

Karimäen mukaan kokeneet poliitikot, kansalle jo tutut kasvot voivat auttaa haastavassa kannatustilanteessa olevaa puoluetta, mutta ei voi ajatella, että nyt lähteviltä konkareilta vielä edellytettäisi venymistä.

Esimerkiksi Satakunnan vaalipiirissä keskustan tilanne on nyt haastava, sillä piirin molemmat keskustalaiset, Timo Kalli ja Kauko Juhantalo, ovat lähtijöiden joukossa.

Sekä Karimäki että Kääriäinen sanovat, että kokeneiden edustajien pois jäänti antaa nyt uusille kasvoille mahdollisuuksia.