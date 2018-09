Ryöpytetty Krista Kiuru kohtasi ministerin ja iski: ”Ainoa oikea viivyttäjä on ollut Suomen hallitus”

Viivyttelystä ryöpytetty Krista Kiuru (sd) kiistää jyrkästi syytökset. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Kiuru sekä ministeri Annika Saarikko (kesk) väittelivät sotesta politiikan toimittajien tilaisuudessa.

Kiurusta tehtiin aiemmin poikkeuksellinen kirjelmä, jonka jättivät sote-valiokunnan viisi keskustalaista ja yksi sininen jäsen. Se on nyt loppuun käsitelty, mutta miten Kiuru itse vastaa syytöksiin soten käsittelyn hidastamisesta.

”Uudistuksen ainoa ja oikea viivyttäjä on ollut Suomen hallitus tällä puutteellisella valmistelulla, jonka todistusaineistoa löytyy varmasti, kun googlaa, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukselle on tällä hallituskaudella tapahtunut. Ollaan reiluja ja rehtejä siinä, että tämä uudistushan olisi tietenkin normaalisti ollut käsittelyssä hallituskauden alkupuolella, jotta olisi varmasti saatu uudistus maaliin”, Kiuru sanoi tilaisuudessa.

Kiurun mukaan soten ongelmien juurisyy löytyy hallituksen sisällä tehdystä ”diilistä”, jonka johdosta soten yhteydessä alettiin tehdä myös maakuntamallia ja markkinamallia. Myös asiantuntijapiireistä on aiemmin kritisoitu hallitusta turhan suuren palan haukkaamisesta.

”Ajauduttiin tilanteeseen, jossa pakettia kolme vuotta tätä pakettia on tuunattu ja yritetty saada sellaiseen kuntoon, joka menisi eduskunnassa läpi. Siltä osin en halua ottaa vastuuta ja minusta ei tietenkään minun pidäkään.”

Kiuru huomauttaa, että yhdeksän lain kokonaisuudessa jokaista kohtaa on viilattu menneen kevättalven aikana. Hän huomautti purevasti, että jos hallituksella kesti kolme vuotta saada eduskuntaan perustuslailliselta pohjaltaan arvioitu esitys, ei kai se valiokunnastakaan yhdessä hetkessä tule.

Kiuru ”pyytää vain”, että jokainen ”katsoo ensin itsensä” ja sitten vasta muut.

”Ikävää on yhteiskunnassa se, että tänä hetkenä eivät näytä enää asiat riitelevän, vaan ihmiset. Haluan itse omalta osaltani asettua sen yläpuolelle.”

Sdp olisi halunnut ratkaista soten viime hallituskauden lopulla tehdyn parlamentaarisen yhteisen työn pohjalta. Tuolloin sote törmäsi perustuslaillisiin ongelmiin. Kiuru huomauttaakin, että oli järjetöntä yrittää sotea ja kuntauudistusta samalla hallituskaudella ja siitä olisi kannattanut ottaa opiksi.

”Tämä hallitus halusi ratkaista asian toisin ja sen on hallitusvaltaa ja nyt olemme siinä ongelmassa kuin olemme”, Kiuru sanoi.

Kiurun mielestä nyt olisi syytä yrittää löytää parlamentaarista sopua sotesta. Jos hallituksen ajama sote kaatuu, tämä lienee seuraava vaihtoehto.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on todella isoja ongelmia tässä pohjassa, jota hallitus esittää.”

”Keraakaan en ole syyttänyt”

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) kielsi jyrkästi syyttäneensä Kiurua.

”Kertaakaan en ole syyttänyt julkisesti tässä uudistuksessa sen viivästymisestä eduskuntaa saati sen valiokunnan puheenjohtajaa. Tästä me olemme käyneet keskustelua. Se ei ole ollut tavoitteeni”, Saarikko sanoi.

”On selvää, että hallitus haluaa tämän uudistuksen ja opposition puheenvuoroista päätellen oppositio haluaa kaataa tämän uudistuksen. Niin kai lopulta simppeliin asetelmaan tämä kilpistyy.”

Saarikon mielestä maakuntauudistus ei hankaloita sotea. Hänen mukaansa sotea ei voi tehdä ilman maakuntaa, koska sotelle täytyy tehdä uusi alusta, jossa toimia. Eduskunnassa vallitseekin varsin suuri yhteisymmärrys siitä, että tarvitaan niin sanotusti leveämmät hartiat.

Oppositiossa ei ole laajasti halua edistää niin sanottua markkinamallia eli valinnanvapautta, jota etenkin kokoomus on ajanut. Kiuru ihmetteli, onko valinnanvapautta järkevää edistää nimenomaan hallituksen ajamalla markkinamallilla.

Saarikko huomautti, että sote on kompromissimalli, eikä mikään keskustan malli. Hän myöntää myös, että totta kai hallitukselle oli iso nöyrtymisen paikka tajuta kesäkuun alkupuolella, ettei ”tämä menee niin kuin hallituksessa oli laskettu”.

”Itsekin aika kovissa neuvotteluissa tämän uudistuksen äärellä istuneena tunnistan, että joskus loppuu voimavarat erottaa ihmiset ja asiat toisistaan”, Saarikko sanoi.

Maakuntamallissa taas ”yhtä suurta moniottelijaa” ei kannata Kiurun mukaan juuri kukaan muu kuin keskusta. Hän huomauttaa, että maakunnalle on tulossa monia muitakin tehtäviä kuin sote-palvelut, kuten työllisyyspalvelut. Jonkinlainen ”väliottelija” kuitenkin tarvitaan, siitä eduskunnassa vallitsee Kiurun mukaan yhteisymmärrys.

Mitä jos sote kaatuu?

Opposition riveistä on todettu useaan otteeseen, ettei hallituksen mallin kaatuminen tarkoita, että valmistelu pitäisi aloittaa kokonaan alusta. Saarikko sanoi aistineensa, että demareissa on ”sellainen fiilis”, ettei soten kaatuminen haittaa, koska sen jälkeen voidaan kyllä jatkaa.

”Se ei ole totta. Hallituksen malli on alas ajettava ja lähdettävä pystyttämän jotakin uutta, jos tätä ei haluta viedä loppuun”, Saarikko sanoi.

Saarikko uskoo, että sote menee läpi tällä kaudella. Kiuru ei vastannut kysymykseen suoraan. Hän huomauttaa, että uudistus on vielä hyväksyttävä perustuslaillisesti. Se on menossa vielä perustuslakivaliokuntaan, kunhan sote-valiokunta saa työnsä valmiiksi. Hänen mukaansa perustuslaillista varmuutta on jumpattu esitykseen ja työ jatkuu yhä valiokunnassa.

Kiuru ei suostunut arvioimaan, milloin esitys ehtii perustuslakivaliokuntaan. Hän sanoi, ettei voi tässä vaiheessa antaa asiasta arviota.