”Kieroutunut järjestelmä”: Apteekkari voi estää kilpailijoiden tulon – ministeriö veivaa uutta lakia

Niin sanottu apteekki 2 -lakipaketti aiotaan saada valmiiksi vielä tällä hallituskaudella. Ykköspaketti on jo eduskunnan käsittelyssä ja sitä on arvosteltu kunnianhimottomaksi. Siitä jäi pois useita apteekkityöryhmän ehdotuksia, joita on mukana seuraavassa paketissa.

Suomessa apteekin voi omistaa vain Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean apteekkiluvan ja proviisorin koulutuksen saanut henkilö. Ykköspaketissa Fimeä on saamassa joustavammin harkintavaltaa siihen, mihin ja millä kriteereillä voidaan perustaa apteekki. Uudessa laissa otetaan laajemmin huomioon myös alueella asuvan ja asioivan väestön tarpeet ja jatkossa apteekkeja voisi perustaa esimerkiksi sairaalan yhteyteen.

Lakiesitysten taustalla ovat hallituspuolueiden apteekkityöryhmän keväällä 2017 esittämät linjaukset. Hallituspuolueiden kansanedustajista koostunut ryhmä ehdotti lisäksi muun muassa, että apteekkarien tulonmuodostuksen pitää olla läpinäkyvää, reseptivapaiden lääkkeiden hintakilpailu sallitaan enimmäishinnan puitteissa ja tietyt itsehoitolääkkeet vapautetaan kauppoihin.

Uudistuksen lässähtämistä ovat kritisoineet muun muassa entinen sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä (kesk) ja niin sanottua apteekkikapinaa kansanedustaja Antero Vartian (vihr) kanssa lietsonut Mikko Kiesiläinen (vihr), joka hämmästeli ykköspaketin puutteellisuutta aiemmin Uudelle Suomelle. Kiesiläisen mielestä paketista puuttuvat kokonaan merkittävät muutokset. Erityisesti häntä harmitti se, ettei reseptivapaiden lääkkeiden hintakilpailun salliminen ollut paketissa.

”Tämä tarkoittaa sitä, että apteekeille olisi sallittu itsehoitolääkkeiden myyminen halvemmalla omasta katteestaan tinkimällä. Myöskään tätä ei ole hallituksen esityksessä, eli sekin on pudonnut tässä matkan varrella pois jonnekin”, Kiesiläinen sanoi Uudelle Suomelle elokuussa.

Linjaus kuitenkin on mukana apteekki 2 -lakipaketissa, joka on lähdössä lausuntokierrokselle alkusyksystä ja tuodaan eduskuntaan vielä tänä syksynä. Kakkospaketista ja sen aikataulusta kertoi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin) eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona.

”Se on pitkälti jo valmisteltu ja hyvin pian lausuntokierroksella, ja siinä ainakin nimenomaan itsehoitolääkkeet nousevat tarkasteluun, jakelukanavat, itsehoitolääkkeiden hinta, apteekkiveron kehittäminen, muutoksenhakumenettelyn tarkastelu”, Mattila sanoi suuressa salissa.

Työryhmä ehdotti erilaisten Mobilatin kaltaisten lääkerasvojen ja -voiteiden tuomista ruokakauppoihin. Buranat ja muut särkylääkkeet haluttiin pitää yhä apteekeissa.

Apteekkityöryhmässä mukana ollut Sari Sarkomaa (kok) oli huolissaan valitusmenettelystä ja siitä, että esimerkiksi Espoossa apteekkarit pystyvät estämään sen, ettei uusia apteekkeja tule. Myös Antero Vartia nosti esiin saman asian.

”Järjestelmä on niin kieroutunut, että apteekkareilla on lupa valittaa uusista toimiluvista. Vähän sama kuin ruokakauppias valittaisi oikeuteen siitä, että viereen avataan kilpailevan ketjun ruokakauppa ja asiaa päädyttäisiin käsittelemään oikeudessa vuosien ajan ja veronmaksajien rahoilla. Apteekkarin lupa valittaa uusista toimiluvista saa minut kysymään, ovatko apteekit sittenkin olemassa ensisijaisesti apteekkareita, eivätkä kuluttajia varten”, Vartia sanoi eduskunnassa.

Valitusoikeuteen voi kuitenkin tulla muutos, jota ministeriössä parhaillaan pohditaan. Kysymystä pidetään ministeriössä haastavana, sillä perustuslaki takaa ihmisille itseään koskevassa asiassa muutoksenhakuoikeuden ja apteekkarin on tältä osin mielletty olevan asianosaisasemassa. Ministeriössä kuitenkin pohditaan nyt, kuka voi jatkossa valittaa ja mistä.

Vartia arvosteli myös sitä, ettei apteekkien omistajuuteen haeta muutosta tässä vaiheessa.

”Yhtä perusteltua olisi vaatia, että vain lääkärit saavat omistaa sairaalan tai lentäjät lentoyhtiön”, hän sanoi eduskunnassa.

”Tämän lakiuudistuksen jälkeen käytännössä mikään ei ole muuttunut ja apteekkimarkkinat ovat jatkossakin laillinen kartelli, jossa kaikilla on sama hinta ja alalle tulo on estetty. Se johtaa alueellisiin monopoleihin eli tilanteeseen, jota ei hyväksyttäisi millään muulla toimialalla, sillä se ei ole kuluttajien edun mukainen”, Vartia sanoi eduskunnassa.

Apteekkityöryhmässä kuitenkin linjattiin, että omistajuudesta pidetään toistaiseksi kiinni. Suomessa on aina ollut proviisorivetoinen järjestelmä, joten kyseessä olisi suuri periaatteellinen muutos.

Vartia vaatii lisäksi apteekkiketjujen sallimista ja kaikkien lääkkeiden kiinteän hinnan muuttamista kattohinnaksi.

”Jos nykyinen kiinteä hinta muutetaan kattohinnaksi, eivät hinnat nouse, mutta ne saattavat jossain laskea. Onko se tasa-arvoa, että estetään jollain tietyllä alueella ihmisiä ostamasta lääkkeitään halvemmalla? Tästä kärsivät erityisesti vähävaraiset ja paljon lääkkeitä käyttävät ihmiset”, Vartia sanoi.

Vartia huomauttaa, että Suomessa lääkkeiden tukkuhinta on Pohjoismaiden alhaisin, mutta lääkkeiden vähittäismyyntihinnat Pohjoismaiden korkeimmat. Usean arvion mukaan teemme Vartian mielestä vuosittain noin 100 miljoonan tulonsiirron kuluttajilta ja veronmaksajilta noin 600 apteekkarille.

”Tästä apteekkarit ovat onnistuneet pitämään kiinni, vaikka lääkkeiden nettikauppakin on sallittua, mutta se on sallittua ainoastaan niille, joilla on kivijalassa apteekki. Eli miten on mahdollista, että lääkkeitä saa myydä postitse kaikille suomalaisille, mutta alalle ei päästetä uusia toimijoita, jos he eivät avaa liikettä joillekin paikkakunnille, ja siihenkin viranomaisilta on vaikea saada lupaa?”

Vartia toivoi, että apteekkiala laitetaan kunnolla kuntoon seuraavalla hallituskaudella. Hän sai tukea etenkin kokoomuksesta. Sarkomaa totesi, että työtä on jatkettava seuraavalla kaudella. Sinuhe Wallinheimo (kok) nosti esiin ex-ministeri Hyssälän apteekkiselvityksen, jossa ehdotettiin ”paljon radikaalimpaa apteekkialan reformia”.

”Tällaisen toteuttamista kannattaisi seuraavalla vaalikaudella vakavasti harkita, jos nyt toteutetut toimenpiteet eivät ole riittäviä kuluttajan näkökulmasta katsottuna”, Wallinheimo sanoi.