Ruotsidemokraatit mukaan hallitukseen? Jörn Donner: ”Voi puhua kuoleman suudelmasta”

Kirjailija, entinen kansanedustaja Jörn Donner ottaisi ruotsidemokraatit mukaan Ruotsin seuraavan hallitukseen, jos puolue saa suuren kannatuksen sunnuntain vaaleissa.

”Minusta ne voitaisiin ottaa mukaan. Voi tietysti puhua hieman liioitellen kuoleman suudelmasta, nimittäin luultavasti kannatus laskisi, jos ne otettaisiin mukaan. Niin se yleensä on”, hän pohti Ylen Ykkösaamussa perjantaina.

Donner käsittelee samaa asiaa myös kirjoituksessaan Ilta-Sanomissa, jossa toteaa, että ruotsidemokraatit olisi helppo jättää syrjään ja rakentaa toimiva hallitus sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen sekä yhden tai kahden halukkaan tukipuolueen varaan.

”Kyselin usein Ruotsin poliittisilta piireiltä, miksei näin voisi tehdä. Vastaus oli 'siksi'”, Donner kertoo.

Hän vertaa tilannetta Suomen edellisiin eduskuntavaaleihin, joiden jälkeen perussuomalaiset nousi hallitukseen.

”Suomessa ne (perussuomalaiset) naitettiin hallitukseen ja tuloksena on ainakin se, että kannatus on laskenut. Sehän on laskenut muuallakin. Jos he pystyvät muodostamaan toimivan koalition Ruotsin valtiopäivillä ilman ruotsidemokraatteja, hyvä niin, ei siinä mitään”, Donner kommentoi Ylelle.

Ilta-Sanomien kirjoituksessaan hän muistuttaa, että Suomessa hallitukseen nousseita perussuomalaisia ”katsotaan nyt kieroon”.

”Perussuomalaiset otettiin hallitukseen vuonna 2014, mutta nyt heitä katsovat kieroon niin äänestäjät kuin hallituskumppanit ulkoministeri Soinin levittämän abortinvastaisen propagandan takia. Ministerikollegat antavat hänelle luvan mielipiteisiinsä, koska pelkäävät menettävänsä enemmistön eduskunnassa.”

Donner kuvailee ruotsidemokraatteja perinteisen ruotsalaisen kansankodin kannattajiksi. Hän huomauttaa, että joka viides ruotsalainen vastaantulija voisi ajatella äänestävänsä ruotsidemokraatteja.

”Ne ovat oppositiossa systeemiä vastaan, mikä ikinä se systeemi onkaan. En minä näe siinä niin hirveän paljon pahaa, paitsi tämä maahanmuuttovastaisuus tai pakolaisvastaisuus. Itse en koskaan voisi liittyä tällaiseen, mutta ymmärrän sen. Se on tällaista Heja Sverige –mentaliteettia.”

Donner korostaa Ykkösaamussa, että Ruotsi on erilainen maa kuin Suomi.

”Sitä useimmat suomalaiset eivät oikein huomaa. Kun väestöstä 20 prosenttia on syntynyt muualla, se tarkoittaa sitä, että maahanmuuttovastainen liike on voimistunut, kun niin sanottu kansankoti ei enää ole olemassa ainakaan siinä mittakaavassa kuin aikaisemmin. Samaa väittelyä tullaan käymään Suomessakin, mutta meillähän on hyvin vähän maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita ja monethan heitetään ulos täältä Suomesta.”

Donner nostaa esiin myös sen, että erityisesti 1960-luvulla moni suomalainen muutti Ruotsiin. Heidän kotouttamisensa on Donnerin mukaan kestänyt näihin päiviin asti.

”Kotouttaminen on kestänyt 50 vuotta mitä tulee suomalaisiin, jotka muuttivat niin sanottuina elintasopakolaisia Ruotsiin 60-luvulla. Se on pitkä prosessi. Sen takia tämä vastaisuus keskittyy pinnallisiin argumentteihin. Se on ymmärrettävää, sitä vastaan on taisteltava, minun mielestäni, mutta moni ruotsalainen tukee näitä ruotsidemokraatteja.”

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson aiheutti kohun vielä viimeisessä puoluejohtajien vaalitentissä perjantaina. Hän sanoi SVT:n lähettämässä vaaliväittelyssä, että maahanmuuttajat eivät työllisty Ruotsissa, koska he eivät ole ruotsalaisia eivätkä sovi Ruotsiin.

Ohjelmajohtaja Eva Landahl muistutti myöhemmin Ruotsin radio- ja tv-laista, jonka mukaan ohjelmatoiminnan pitää perustua ihmisten välisen tasa-arvon periaatteisiin. Landahlin mukaan Åkessonin kommentti oli yleistävä.

Aftonbladetin lauantaina julkistaman tuoreimman gallupin mukaan ruotsidemokraatit saisi sunnuntaina 16,8 prosentin kannatuksen.

Hallitusvaltaan noususta tulee tiukka taisto, sillä Aftonbladetin gallupin mukaan porvaripuolueiden Alliansen-liittouma ja punavihreiden liittouma ovat lähes tasoissa. Alliansenin kannatus on gallupissa 40,7 prosenttia ja punavihreiden 39,4 prosenttia.

”Jos vaalitulos on gallupin mukainen, pääministeriksi nousee Alliansenia johtava Ulf Kristersson. Tällainen hallitus ei kuitenkaan saa valtiopäivillä mitään esityksiään läpi ilman tukea muilta puolueilta. Tuki voi tulla ruotsidemokraateilta tai toiselta liittoumalta”, lehti ennakoi.

Jörn Donner ei halua veikata vaalitulosta.

”En mene arvaamaan, mitä sunnuntaina tai maanantaina tapahtuu, tiedän vain, että tämä on vaikea juttu.”

Ruotsalaiset äänestävät huomenna sunnuntaina. Ensimmäisiä tulostietoja on luvassa noin kello 21 Suomen aikaa.

