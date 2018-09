Puoluesihteeri pitää keskustan konkarikatoa mahdollisuutena: ”Valtava rikkaus”

Usea keskustan pitkäaikainen poliitikko on viime viikkoina ilmoittanut, että kuluva eduskuntakausi jää heidän osaltaan viimeiseksi. Keskustan puoluesihteerin Riikka Pirkkalaisen mukaan puolue on valmis ”kapulanvaihtoon”.

Tapani Tölli, Markku Rossi, Seppo Kääriäinen ja Niilo Keränen ovat ilmoittaneet jo aiemmin jättävänsä eduskunnan. Torstaina Timo Kalli ja Kauko Juhantalo antoivat omat ilmoituksensa, ja perjantaina Yle kertoo eduskunnan varapuhemiehen Mauri Pekkarisen jättävän myös eduskunnan ensi keväänä.

”He ovat legendoja ja jättävät jälkeensä suuren aukon yhtä puoluetta laajemmin – koko suomalaiseen politiikkaan. Keskustakonkarit ovat olleet ratkaisijoita Suomen nivelvaiheissa ja ovat yhdessä tai erikseen muovanneet suuria yhteiskunnallisia uudistuksia. Heidän keskustalle jättämä perintö on huikea”, Pirkkalainen toteaa kannanotossaan.

Hän sanoo samalla, että keskusta on antanut aikoinaan tilaa nuorille kyvyille, ja nyt on samanlainen tilanne.

”Puolue, jossa on osaavia nuoria, on valmis kapulanvaihtoon. Ja keskusta on valmis. Kapulanvaihdon jälkeen meillä on ylivertaisesti kokemusta hyödynnettäväksi myös uusien tulevaisuuden tekijöiden tueksi. Se on valtava rikkaus.”

Pirkkalaisen mukaan keskustan ehdokashankinta tuleviin eduskuntavaaleihin on pitkällä.

”Uusia nimiä oli listoilla jo runsaasti, nyt niille on lisää tilaa.”

