Vihreiden riveistä rankkaa palautetta Touko Aallolle: ”Läpsyttely homoklubilla ylitti jonkin rajan jopa itselläni”

Tamperelainen pitkän linjan vihreä vaikuttaja ja entinen poliitikko Pauli Välimäki esittää julkisessa Facebook-päivityksessään purevan analyysin puolueen nykyisestä alennustilasta. Kritiikin kärki kohdistuu puheenjohtaja Touko Aaltoon.

Välimäen mukaan Aalto on fiksu tyyppi, joka voitti puheenjohtajavaalin asiapoliitikon imagolla. Otsikoihin hän on kuitenkin noussut lööppijournalismilla.

”Aviokriisin vielä ymmärtää, se voi iskeä kelle vaan, mutta läpsyttely tukholmalaisella homoklubilla ylitti jonkin rajan jopa itselläni, joka olen sentään vanha liberaalivihreä. Omassa elämässä se on ok, jos siltä tuntuu, mutta puoluejohtajan tulee johtaa edestä, ei takapuolelta”, Välimäki sivaltaa.

Hänen mielestään Aalto jatkoi kompurointiaan antamalla varauksettoman tukensa vihreiden lainsäädäntösihteerin yksilöprotestille hylätyn turvapaikkapäätöksen saaneen palautusta vastaan. Välimäen mukaan näitä julkisuustemppuja yhdistää kaksi asiaa.

”Ne kohdistuvat marginaaliryhmiin ja ne ovat yksilöprotesteja. Arvaan, että osa vihreiden ydinkannattajia ihailee niitä, mutta ehkä vielä useammat vieroksuvat ja jättävät vihreät. Emme tarvitse vihreää ajattelua jakavia, vaan yhdistäviä symbolisia tekoja.”

Suomen vihreät ovat pyrkineet yleispuolueeksi. Se on välttämätöntä, jos puolue haluaa vaikutusvaltaa.

”Se näytti jo onnistuvan Ville Niinistön kaudella, mutta Touko Aalto on puolessatoista vuodessa onnistunut palauttamaan vihreät kamppailemaan siitä, kuka on apupuolueista suurin.”

Välimäen mukaan Aalto myös käänsi selkänsä toimittajille, kun nämä kysyivät laskeneista gallupluvuista.

”Olin kuvitellut, että vihreiden moderni puoluejohto ei moiseen koskaan sorru. Vanhana poliitikkona on nyt pakko kysyä, onko Touko Aalto tehtäviensä tasalla.”

Välimäen mukaan lopputulema on selvä: Touko Aalto on mokannut pahasti. Välimäki uskoo silti edelleen, että Aalto voi nousta hyväksi johtajaksi, jos haluaa ja päättää niin tehdä.

”Isompi ongelma on hänen kookkaan selkänsä takana oleva kuiskaajien joukko.”

Kuiskaajiksi Välimäki kutsuu vihreiden puoluekoneiston haltuunsa ottanutta "nappulaliigaa", joille vihreys on erilaisten marginaaliryhmien yksisilmäistä puolustamista.

Samaan aikaan tavallisten ihmisten tavallinen elämä jää vaille huomiota, vaikka juuri sen tulisi olla yleispuolueeksi pyrkivän poliittisen liikkeen huomion keskiössä.

Välimäen mukaan vihreät ovat jäämässä itse luomansa rautahäkin vangiksi. Rotaatiosäännön vuoksi puolue joutui vaihtamaan puheenjohtajaansa suurimman gallupsuosion hetkellä.

”Vihreät eivät luota itseensä, porukan vapaaseen tahtoon, vaan ovat laatineet säännöt, jotka pakottavat vaihtamaan puheenjohtajan kuuden vuoden välein.”

Välimäen mukaan Ville Niinistö oli juuri oppinut johtamaan puoluetta, kun hänet piti vaihtaa kokemattomaan ensimmäisen kauden kansanedustajaan.

”Tai niin, olisihan tilalle voitu valita kokenut vihreä poliitikko, joku Osmo Soininvaara tai Heidi Hautala tai Tuija Brax. Mutta ei, tämä on vihreissä mahdoton ajatus, kerran johtajana ollut on ulkona johtotehtävistä, vaikka ikänsä puolesta on suomalaisen mittapuun mukaan vasta kypsä politiikan raskaaseen sarjaan.”

Välimäki epäilee, että tuskin mikään muu puolue kuin vihreät jättäisi esimerkiksi Pekka Haaviston kaltaisen kassamagneetin valitsematta puolueen johtoon.

”Mutta vihreillä on siihen varaa. Tai ainakin liian moni kuvittelee, että siihen on varaa, Välimäki päättää päivityksensä.”

Pauli Välimäki tunnetaan muun muassa Vihreän liiton varapuheenjohtajana 1990-luvun alusta sekä puoluelehti Vihreän Langan entisenä päätoimittajana.

