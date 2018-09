Liike Nyt kaappaa pian uusia valtuustoryhmiä? – Hjallis Harkimo: ”Noin kymmenen kanssa neuvotellaan”

Liike Nyt neuvottelee parhaillaan noin kymmenen valtuustoryhmän kanssa liittymisestä liikkeen riveihin, kertoo perustajajäsen Harry ”Hjallis” Harkimo. Tähän mennessä liikkeeseen on tullut mukaan kaksi valtuustoryhmää, Parempi Heinola ja Uusi Jämsä.

Ensin mainittu kertoi ratkaisusta kesäkuussa ja jälkimmäinen elokuussa. Liike Nyt on haalinut riveihinsä nimenomaan sitoutumattomia valtuustoryhmiä. Aiemmin Harkimo on maininnut edellisten lisäksi neuvottelut Kärkölän sitoutumattomien kanssa, joka on paikallisen valtuuston suurin ryhmä.

Harkimo vastasi Uuden Suomen kysymykseen tilanteesta kirjanjulkistustilaisuudessa tänään. Hän kertoi tavanneensa viikko sitten kolmea ryhmää ja ensi viikolla on taas uusi tapaaminen. Hän huomautti, että prosessit ottavat oman aikansa, koska kaikkien ryhmien pitää tehdä yksimieliset päätökset.

”Kyllä niitä on paljon, jotka haluavat”, Harkimo kuitenkin sanoi ja viittasi liikkeen tekemiin maakuntamatkoihin.

Harkimon mukaan sitoutumattomat ryhmät haluavat liikkeeseen mukaan ennen kaikkea liikkeen demokratian toteuttamismuodon takia. Liike Nyt haluaa tehdä politiikkaa uudella tavalla. Liikkeestä on kerrottu, että tarkoitus on lisätä vuorovaikutusta kansalaisten ja kansanedustajien välillä nettikeskustelujen ja -äänestysten avulla.

Harkimon mukaan ”koko poliittinen systeemi on vanhanaikainen”. Hän huomauttaa, että monessa muussa massa järjestelmä on jo murtunut ja on vain ajan kysymys, milloin sama tapahtuu Suomessa. Hänen mukaansa Liike Nytiä ei voi laittaa mihinkään lokeroon, sillä liike päättää asioista ilman yhteistä aatetta, intressiä tai ideologiaa.

“Ei Liike Nytillä ole mitään aatetta”, Harkimo sanoi tilaisuudessa.

Hänen mukaansa joskus päätökset voivat olla vasemmistolaisia, joskus oikeistolaisia. Mutta miten poliittinen ryhmä voi muodostua ilman intressiä tai aatetta?

”Asioita ajetaan eikä mitään intressejä”, Harkimo sanoo.

”Ajamme verotuksessa määrättyä asiaa, ajamme puolustuksessa määrättyjä asioita. Emme tarvitse mitään ideologioita siihen.

Harkimo on hakenut innoitusta Liike Nytille Italiasta Viiden tähden liikkeeltä. Liikkeellä ei kuitenkaan Harkimon mukaan ole yhtä esikuvaa, vaan palasia on otettu sieltä täältä Euroopasta. Ajatuksena on, että liikkeen kannattajat päättävät netissä liikkeen linjasta.

Hänen mukaansa ”nettisysteemi” on italialaista perua, mutta päätöksentekoprosessi ”on enemmän Sveitsistä”. Siellä julkaistaan Harkimon mukaan ensin kirjoitukset puolesta ja vastaan ja sen jälkeen käydään keskustelu ennen lopullista päätöstä.

”Uskon, että se muokkautuu ja ihmiset oppivat lukemaan ja käsittelemään niitä”, Harkimo sanoo kirjoituksista.

Tarkempia toimintatapoja pohditaan Harkimon mukaan parhaillaan. Se on kuitenkin Harkimon mielestä varmaa, että liikkeessä ei sallita sooloilua, vaan netissä tehtyjä päätöksiä pitää noudattaa kaikkien ehdokkaiden, jos liike joskus sellaisia asettaa.

”Jos olen eri mieltä sitten, se on minulle huonoa tuuria”, hän kuvailee.

Lokakuussa päätös eduskuntavaaleista

Harkimon mukaan liike päättää luultavasti lokakuussa, lähteekö se mukaan eduskuntavaaleihin. Hänen mukaansa ehdokkaaksi haluavia on ilmaantunut jo ”vaikka kuinka paljon” ja lisäksi liikkeen tapahtumat ovat vetäneet väkeä. Yksi ratkaiseva tapahtuma järjestetään Helsingissä ensi viikolla. Mukaan on Harkimon mukaan ilmoittautunut yli tuhat ihmistä.

Liike analysoi tapahtumien jälkeen liikkeen suosiota ja aktiivien määrää ja päättää vaaleihin lähtemisestä. Päätös on myönteinen, jos yhteisesti arvioidaan, että liikkeellä on mahdollisuus menestyä. Harkimon mukaan toistaiseksi on näyttänyt hyvältä. Päätöstä ei kuitenkaan vielä ole – edes hänellä itsellään omasta mahdollisesta ehdokkuudesta.

”Se tapahtuu varmaan lokakuussa.”

Harkimon mukaan Liike Nytiä saa kuvailla populistiseksi jos haluaa. Hän pohtii, että populismin katsotaan olevan enimmäkseen valtaeliitin vastustamista ja siinä mielessä Liike Nytin voi nähdä populistisena, koska liike vastustaa nykyistä politiikan tekotapaa.

”Stubb ja Orpo väläyttivät ministerinsalkkua”

Harkimo avautuu politiikan tekemisestä tänään julkaistussa kirjassaan, jonka hän on kirjoittanut yhdessä toimittaja Riku Siivosen kanssa. Etukäteen luvattiin paljastuksia politiikan kulisseista. Jo viikonloppuna Harkimo kertoi Savon Sanomien blogissaan, että entinen pääministeri Alexander Stubb (kok) oli antanut ymmärtää, että kulttuuriministerin salkku olisi Harkimolle mahdollinen. Kirjassa Harkimo väittää Petteri Orpon (kok) puolestaan pyöritelleen ulkomaankauppaministerin salkun mahdollisuutta, mitä Orpo ei kirjan mukaan itse muista.

”Nämä kaikki tärkeimmät sitaatit ja kaikki jutut, jotka ovat tässä, perustuvat minun muistiinpanoihini. Voi olla, että ihmisillä on eri käsitys sitten, he muistavat eri tavalla näitä asioita”, Harkimo sanoi tilaisuudessa tänään.

Harkimon mielestä tapaukset eivät kuitenkaan ole ”tässä se juttu”, eikä niissä sinänsä ole mitään ihmeellisiä. Hän vain halusi tuoda ne julki kuvatakseen politiikan toimintamekanismia, johon hän itse kokonaisuutena kypsyi. Hänen mielestään politiikassa annetaan usein lupauksia, joita ei voida pitää, koska halutaan pitää ihmiset tyytyväisinä.

”Ei se ministerinsalkku ole se ongelma”, hän sanoi.