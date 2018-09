”Mitä kaupunki tekee ihmisroskalle” – Pihlajalinna irtautuu toimitusjohtajan kohupuheista

Terveysyritys Pihlajalinna Oulun toimitusjohtajan, kaupunginvaltuutettu Riikka Moilasen (kesk) puheet Oulun kaupunginvaltuuston maanantaisessa kokouksessa ovat herättäneet huomiota.

Iltalehden mukaan ex-kansanedustaja Moilanen käytti kokouksessa syrjäytyneistä sanaa ”ihmisroska”. Valtuustossa keskusteltiin kivetyksen likaisuudesta ja muusta roskaamisesta, jolloin Moilanen halusi kääntää keskustelun ”ihmisroskiin”.

”Mitä Oulun kaupunki aikoo tehdä sille ihmisroskalle, jota siellä on yllättävän paljon. Tarkoitan niitä vähäosaisia ihmisiä, jotka käyttävät ammattimaisesti alkoholia, huumeita, päihteitä ja ovat ottaneet Isokadun nyt kodikseen”, Moilanen sanoi Iltalehden mukaan.

Moilanen on pahoitellut sanavalintaansa. (Juttu jatkuu twiitin alla.)

Pyydän anteeksi aiheuttamaani kohua tänään valtuustonkokouksessa! Tapahtui virhe, josta otan opikseni. Jokainen ihminen on arvokas ja haluan kaikille oululaisille hyvän elämän! — Riikka Moilanen (@MoilanenRiikka) September 10, 2018

Moilanen työskentelee Pihlajalinna Oulun toimitusjohtajana. Vaikka Moilanen kertoo esittäneensä valtuustopuheenvuoronsa yksityisenä valtuutettuna eikä työnantajansa edustajana, on Pihlajalinna irtisanoutunut hänen sanomisistaan.

”Moilasen puhe ei vastaa lainkaan Pihlajalinnan arvoja. Pihlajalinnan vahva näkemys on, että sairauksista ja elämäntilanteesta riippumatta jokaisen ihmisen elämä on arvokas ja ihmisarvo on loukkaamaton kaikissa tilanteissa. Tiedotamme lisää huomenna”, Pihlajalinna twiittasi maanantai-iltana.