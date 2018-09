S-ryhmä hehkuttaa ”punalappuisia” -60% -tuotteitaan: ”Vauhdittanut hävikkitalkoita”

S-ryhmä tiedottaa saaneensa laskettua viimeisten kolmen vuoden aikana ruokahävikkiä 17 prosentilla. Suomessa vietetään parhaillaan hävikkiviikkoa.

S-ryhmä on laajentanut niin sanottujen punalappuisten tuotteiden käytäntöä viime vuosina. Viime vuoden syksystä lähtien vanhenemassa olevista, punalaputetuista tuotteista on saanut 60 prosentin ilta-alennuksen kaikkiaan noin 900 S-ryhmän ruokakaupasta.

”Iltaa kohti kiihtyvät alennukset ovat kannustaneet asiakkaita ostamaan punalaputettuja tuotteita ja ilta-ale onkin selvästi vauhdittanut hävikkitalkoita”, vastuullisuuspäällikkö Senja Forsman kommentoi S-ryhmän omassa Patarumpu-julkaisussa.

S-ryhmän mukaan 60 prosentin ilta-alen vaikutus näkyy etenkin pienissä myymälöissä kuten Saleissa ja pääkaupunkiseudun Alepoissa sekä S-marketeissa, joissa hävikki on vähentynyt vuoden aikana noin kymmenen prosenttia.

”Eniten hävikki on pienentynyt liha- ja maitotaloustuotteissa, joissa laskua on ollut alkuvuoden 2018 aikana noin 20 % (tammi-elokuu). Hävikin vähentymisen taustalla on myös yhä tarkempi ja onnistuneempi tuotteiden määrän ennustamis- ja tilaustyö”, S-ryhmä tiedottaa.