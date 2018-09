Valtuutettu paheksui kuntapäättäjien Alko-laskua – Potkut tuli

Kemiönsaaren kunnanvaltuusto erotti ja valitsi uudelleen kunnan tarkastuslautakunnan. Tarkoituksena oli päästä eroon lautakunnan varapuheenjohtajana toimineesta Janne Salosesta (sit), joka oli paheksunut kuntapäättäjien suurta seminaarilaskua.

Yksittäistä lautakunnan jäsentä ei voi erottaa, joten erotettiin koko lautakunta, joka valittiin Turun Sanomien mukaan samassa yhteydessä uudelleen. Päätöstä vastusti vain Salonen, jota ei kuitenkaan kannattanut kukaan. Lehden mukaan Salosen lisäksi lautakunnasta vaihtui myös toinen jäsen maanantaina pidetyssä valtuuston kokouksessa.

Salonen tarkasteli alkuvuodesta julkaisemassaan blogissa kriittisesti kunnanvaltuuston viime lokakuun seminaaripäivän alkoholitarjoilua ja muita kuluja. Reilun vuorokauden seminaari maksoi hänen mukaansa kaikkiaan noin 15 000 euroa, mistä alkoholiin kului noin tuhat euroa – Salosen mukaan päättäjille hankittiin noin yhdeksän alkoholiannosta nuppia kohti.

Yle teki Salosen blogista uutisen, jossa kunnanjohtaja Anneli Pahta puolusti kestitsemistä normaaliksi käytännöksi ja kuvasi sen olevan myös palkinto kuntapoliitikoille.

Valtuuston maanantain esityslistan mukaan tarkastuslautakunta kokoontui helmikuussa ilman Salosta ja totesi, että Salonen oli muiden jäsenten tietämättä selvittänyt ja julkisesti kyseenalaistanut valtuustoseminaarin järjestämismuodon ja -kustannukset. Jäsenet olivat yksimielisiä siitä, että tämä ei ollut hyvien tapojen eikä lautakunnan pelisääntöjen mukaista ja kunnalle aiheutui huomattavaa kielteistä julkisuutta.

Lue lisää: Kunnan luottokortti viuhui Alkossa – Avautuminen päättäjien viinaksista johtamassa lautakunnan erottamiseen pikkukunnassa?

Esityslistan mukaan valtuuston luottamus lautakuntaa kohtaan horjui ja toisaalta myös lautakunnan sisäinen luottamus horjui. Tästä syystä tuolloin aloitettiin erottamiseen tähdännyt prosessi, jossa väliaikainen valiokunta selvitti asiaa.

Valiokunta kuuli Salosta elokuussa. Salonen itse katsoo, että prosessissa on rikottu lakia ja pitää Kemiönsaaren päätöksentekoa korruptoituneena.

”Tarkastuslautakunnan erottaminen on järeä ja harvinainen toimi. Pikagooglauksella löysin, että sellainen on tapahtunut 2010-luvulla kolme kertaa. Joskus jäsenen luopuessa tehtävästään, joskus tietovuodon takia. Milloinkaan ei jäsenen blogikirjoituksen tai tämän mielipiteen takia. Hullummaksi asian tekee että kunnalle on kerrottu ne lainkohdat, joita prosessissa on rikottu”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Svenska Ylen mukaan Salonen aikoo viedä asian hallinto-oikeuteen. Hän kirjoittaa myös blogissaan, että ”hallinto-oikeus mahdollisesti kumoaa päätökset joskus vuoden päästä”.