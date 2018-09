Sdp:n nouseva nimi teki valintansa: Näkkäläjärvi lähtee eurovaaleihin

Sdp:n nuorisojärjestö Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi lähtee ehdolle eurovaaleihin.

Demarinuoret tiedotti tänään esittävänsä sekä Näkkäläjärveä että Tuulia Pitkästä ehdolle ensi kevään eurovaaleihin.

Näkkäläjärvi on myös Euroopan unionin alueiden komitean pohjoisin edustaja ja sdp:n Pohjoismaa-työryhmän puheenjohtaja. Aiemmin Näkkäläjärvi on toiminut muun muassa Suomen YK- nuorisodelegaattina ja osallistui YK:n yleiskokoukseen vuonna 2015.

Näkkäläjärvi on jo aiemmin kertonut Uudelle Suomelle, että päätös euro- ja eduskuntavaalien välillä on vaikea. Molemmat vaalit järjestetään keväällä 2019.

”Eurooppa-politiikka on aina kiinnostanut. Uskon, että tämä olisi mielenkiintoista aikaa toimia eurooppalaisilla areenoilla. Euroopan unioni on sellainen projekti, joka kaipaa puolustajia. Toisaalta meidän haasteet globaalisti, kuten ilmastonmuutos, ja kasvaneet jännitteet Euroopassa ja Itämerenkin alueella ovat sellaisia asioita, joita ei yksi valtio voi yksinään ratkaista”, Näkkäläjärvi perustelee vaalivalintaansa Uudelle Suomelle.

Sdp:n europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari ilmoitti hiljattain, ettei enää lähde ehdolle. Tämä avaa puolueessa väylän uusille kasvoille. Lisäksi demareissa kannatuslukuja arvioidaan niin hyviksi, että kolmas meppipaikka voisi olla mahdollinen.

”Onhan se totta, että aina kun joku Euroopan parlamentissa nyt oleva jää pois, ja vieläpä kun sdp:llä nyt kannatuslukemat on parempia kuin viime eurovaalien aikaan, niin kyllähän se tilaa luo uusille. On täysin realistista, että voidaan saada kolmaskin paikka, jolloin siellä olisi yhdelle tai jopa kahdelle uudelle tilaa”, Näkkäläjärvi sanoo.

Hän kuitenkin sanoo, että Jaakonsaaren ilmoittaessa luopumisestaan oli Näkkäläjärvi jo lähestulkoon päättänyt valitsevansa eurovaalit.

Jaakonsaari mainitsi juuri Näkkäläjärven nimeltä mahdollisten seuraajiensa joukossa.

Toinen Demarinuorten esittämä eurovaaliehdokas Tuulia Pitkänen on puolestaan Euroopan Sosialidemokraattisten Nuorten eli Young European Socialistsin pääsihteeri.

”Päivätyössään Brysselissä Pitkänen johtaa Euroopan suurinta poliittista nuorisojärjestöä, joka yhdistää 67 sosialidemokraattista ja sosialistista nuorisojärjestöä 48 euroopan ja lähi-idän maasta”, Demarinuoret kertoo.

Pitkäselle vaaleissa tärkeitä ovat erityisesti feministiset kysymykset.

“Feminismi on sukupolvemme tärkein poliittinen suuntaus. Samalla kun häirinnästä puhutaan enemmän, on naisten asema kärsinyt rajusti monissa EU-maissa. Jo saavutettuja aborttioikeuksia rajataan, naistutkimusta ollaan kieltämässä lailla ja sukupuolittunut väkivalta rehottaa. Ilmastonmuutoksen torjunnan, sosiaalisten oikeuksien toteutumisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistymisen on oltava yhtä tärkeitä tavoitteita kuin taloudellisen kasvunkin”, hän vaatii Demarinuorten tiedotteessa.