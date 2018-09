Halla-ahon perussuomalaisten kanssa hallitukseen? – 2 puolueelta suora ”ei”, 2 voisi harkita

Ruotsissa valmistaudutaan vaikeisiin hallitusneuvotteluihin perinteisten blokkien menetettyä kannatustaan mutta kieltäydyttyä hallitusyhteistyöstä ruotsidemokraattien kanssa. Suomessa perussuomalaisia, joka kokee itsensä ruotsidemokraattien ”kaveripuolueeksi”, ei suljeta yhtä yksimielisesti hallitusyhteistyön ulkopuolelle.

Uusi Suomi selvitti, miten Suomen muut eduskuntapuolueet suhtautuvat ajatukseen hallitusyhteistyöstä Jussi Halla-ahon perussuomalaisten kanssa. Vastausten perusteella perussuomalaisten nousu hallitukseen kevään eduskuntavaalien jälkeen on mahdollista, mutta epätodennäköistä.

Vain kaksi eduskuntapuoluetta, vihreät ja vasemmistoliitto, ilmoittaa aivan suorilta käsin, että samaan hallitukseen ei perussuomalaisten kanssa lähdetä. Gallupien kärkipuolueet sdp ja kokoomus puolestaan pitävät epätodennäköisenä perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen mahtumista.

Useamman puolueen edustaja halusi vastatessaan korostaa, että Suomen ja Ruotsin tilanteita ei voi suoraan rinnastaa.

”En usko eikä ole nähtävissä, että Suomessa tulisi tilannetta, jossa PS voisi olla vaa'an kielenä tai halutessaan ratkaista edellytykset enemmistöhallituksen muodostamiseen. Tilanne on siis meillä kovin erilainen kuin länsinaapurissa”, sanoo kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen.

”Suomessa perussuomalaiset ovat olleet hallituksessa [toisin kuin ruotsidemokraatit Ruotsissa] ja olemme nähneet, mitä se on tarkoittanut”, sanoo puolestaan Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Henriksson ei halua vetää yhtäläisyysmerkkejä myöskään ruotsidemokraattien ja perussuomalaisten välille, ”on kuitenkin kahdesta eri puolueesta kyse”. Perussuomalaiset itse linjasi äskettäin, että ruotsidemokraatit ei ole veljes- vaan kaveripuolue.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi keväällä Uuden Suomen haastattelussa, että puolue on vaalien jälkeen halukas keskusteluihin kaikkien puolueiden kanssa. Halla-ahon mukaan hallitukseen pääsy on perussuomalaisten vaalitavoite.

Alla vastaukset eriteltyinä puolueittain viimeisimpien gallupien suuruusjärjestyksessä. Kysyimme puolueilta myös, olisivatko ne valmiita vaaliliittoihin perussuomalaisten kanssa. (Kysymykset: Olisiko puolueenne valmis hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa? Olisiko puolueenne valmis vaaliliittoihin perussuomalaisten kanssa?)

Sdp: Epätodennäköistä

Puoluesihteeri Antton Rönnholm viittaa lausuntoon, jonka puheenjohtaja Antti Rinne antoi keväällä.

”On vaikea kuvitella, että sosiaalidemokraatit olisi perussuomalaisten kanssa samassa hallituksessa”, Rinne sanoi tuolloin.

Tämä vastaus on yhä voimassa, joten hallitusyhteistyö on epätodennäköistä.

Vaaliliittoja sdp ei yleisesti ottaen tee kuin poikkeustapauksissa, Rönnholm kertoo.

Kokoomus: Mahdollista mutta epätodennäköistä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on aiemmin linjannut, että perussuomalaisten kanssa olisi vaikea tehdä hallitusyhteistyötä. Puoluesihteeri Janne Pesosen mukaan kokoomus seuraa nyt tarkkaan, mihin suuntaan perussuomalaiset kehittyy.

”On lopulta perussuomalaisista itsestään kiinni haluavatko he olla puolue, joka haluaa kantaa vastuuta ja jonka kanssa halutaan tehdä yhteistyötä. Kesällä 2017 tehdyt ratkaisut vaikuttavat meidän näkökulmastamme edelleen oikeilta ja perustelluilta, mutta seuraamme tarkkaan myös mihin suuntaan PS on puolueena menossa”, Pesonen kertoo.

Vaaliliitto perussuomalaisten kanssa on kokoomukselle alueellisesti mahdollinen.

”Suomessa vaaliliitot ovat useimmiten korostetusti teknisiä liittoja, ei niinkään arvokumppanuuksia. Emme siis sulje pois mahdollisuutta tehdä tämäntyyppistä yhteistyötä minkä tahansa puolueen kanssa, silloin kun se vaikuttaa vaalipiirikohtaisesti tarkasteltuna kannaltamme järkevältä.”

Keskusta: Mahdollista

Keskustalle hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa on mahdollista. Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen toteaa, että ”eduskunnassa olevien puolueiden kanssa tehdään yhteistyötä, jos on kannatusta ja yhteisiä linjoja löytyy”.

Keskusta ei lähtökohtaisesti suosittele vaaliliittoja perussuomalaisten tai muidenkaan puolueiden kanssa, mutta ”asia on piirijärjestöjen käsissä”.

Vihreät: Ei

Vihreille hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa ei ole mahdollisuus.

”Vihreät puolustavat jokaisen jakamatonta ihmisarvoa ja kaikkien tasavertaista kohtelua ikään, sukupuoleen, ihonväriin ja taustaan katsomatta. Perussuomalaisten arvopohja on niin kaukana vihreistä, että ei ole nähtävissä mahdollisuutta hallitusyhteistyöhön”, kertoo vihreiden puoluesihteeri Lasse Miettinen.

Sama koskee vaaliliittoja.

Vasemmistoliitto: Ei

Myöskään vasemmistoliitto ei ole valmis hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa, puoluesihteeri Joonas Leppänen kertoo. Hän viittaa puheenjohtaja Li Anderssonin julkisiin lausuntoihin, joiden mukaan vasemmistoliiton tavoite on sdp:n, vihreiden ja vasemmistoliiton hallitus.

”Meidän puolueen sisällä on täysin selvää, että perussuomalaiset on poissuljettu hallituskumppanina”, Andersson sanoi Iltalehden haastattelussa lisäten myös kokoomuksen olevan vaikea kumppani.

Puoluesihteeri Leppäsen mukaan vasemmistoliitto pyrkii vaaleissa omiin listoihin, mutta jos vaaliliittoja tehdään, ne syntyvät ”punavihreältä pohjalta”.

Suomen ruotsalainen kansanpuolue: Lähes varma ”ei”

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson pitää käytännössä mahdottomana hallitukseen lähtöä perussuomalaisten kanssa. Rkp:ssä ei kuitenkaan ole tapana etukäteen sulkea mitään vaihtoehtoja pois, eikä niin tehdä nytkään.

”Niin kauan kuin perussuomalaiset harjoittavat sellaista politiikkaa, mitä he nyt harjoittavat, se ei ole sopusoinnussa Rkp:n arvopohjan kanssa. Sen takia [hallitusyhteistyö] olisi erittäin, erittäin vaikeata”, Henriksson sanoo.

”Mutta katsotaan vaalit ensin. Viime kädessä hallitusohjelma on meille se ratkaiseva tekijä.”

Henrikssonin mukaan on ”aivan selvää”, että vaaliliittoihin Rkp ei perussuomalaisten kanssa lähtisi.

Kristillisdemokraatit: Mahdollista, hallitusohjelma ratkaisee

Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä pitää hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa mahdollisena: ”Hallitusohjelma on ratkaiseva”.

”Olemme olleet sekä vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa samassa hallituksessa, kunhan ensin on sovittu hallitusohjelmasta. Etukäteen emme sulje yhteistyötä minkään puolueen kanssa”, Maanselkä tarkentaa.

KD voisi ryhtyä myös vaaliliittoon perussuomalaisten kanssa.

”Sekä viime kunta- että eduskuntavaaleissa oli vaaliliittoja perussuomalaisten kanssa ja myös sellaisia missä oli useampi puolue mukana”, hän kommentoi.

Sininen tulevaisuus: Teoreettinen mahdollisuus

Sinisten puheenjohtaja Sampo Terhon vastauksessa on skeptinen sävy. Hän ei sinänsä sulje pois hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa, vaan epäilee perussuomalaiset sisältävän hallituksen syntymahdollisuuksia.

”Sinisten halukkuus osallistua hallitustyöskentelyyn riippuu hallitusohjelmasta. Meille olennaista on asiat, ei puoluepolitiikka. Kysymys perussuomalaisista ja hallitusyhteistyöstä kuitenkin on varsin teoreettinen, koska on vaikea nähdä mistä puolueista voisi muodostua pohja enemmistöhallitukselle, jossa PS olisi mukana”, Terho toteaa.

Vaaliliitoista Siniset neuvottelee ”eri tahojen kanssa piirikohtaisesti”.

