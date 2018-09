Ay-sota irtisanomislaista? – Keskustan Kaikkonen: ”Hyvä vaihtaa sana Hakaniemen kanssa”

Teollisuusliiton alat ovat ilmoittaneet tänään ensimmäisistä konkreettisista työtaistelutoimista, joita on aiemmin viritelty hallituksen valmistelemaa irtisanomislakia vastaan. Useat liitot ovat aiemmin ilmoittaneet valmiutensa työtaistelutoimiin.

Kaikki SAK:n jäsenliitot ovat päättäneet laajoista hallituksen vastaisista järjestöllisistä toimista, joista kukin liitto linjaa tarkemmin tahollaan. Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ilmoittivat tänään ensimmäisistä toimista ja aloittavat 17.9. ylityökiellon teollisuuden alalla.

Pelkästään SAK:n 18:ssa ammattiliitossa on yli 900 000 jäsentä, mutta myös muiden keskusjärjestöjen liitoissa on valmiutta toimiin. Myös Akava ja STTK vastustavat irtisanomislakiesitystä ja esimerkiksi akavalainen OAJ ja STTK:lainen Tehy valmistelevat niin ikään järjestöllisiä toimia.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kommentoi tilannetta tänään keskustan toimittajille järjestämässä tilaisuudessa.

Kuinka iso teema tästä vielä tulee?

”Näyttää siltä, että osa ay-liikkeestä on asemiin ajamassa. Hivenen kyllä haistan politiikan hajuakin näissä joissakin ratkaisuissa. Katsotaan nyt. Kyllä se varmaan yksi politiikan syksyn isoista kysymyksistä täällä eduskunnassakin on ja varsinkin vasemmisto-oppositio varmasti sitä haluaa esillä pitää”, Kaikkonen vastasi tilaisuudessa.

Kaikkosen mukaan hallituksen täytyy käydä läpi lausuntokierroksen palaute ja sen jälkeen arvioidaan, millaisia mahdollisia muutoksia esitykseen tarvitaan.

Pitäisikö nyt tehdä joku kompromissi?

Kaikkonen luottaa siihen, että hallitus tekee työtään ja käy huolella lausuntopalautteen läpi.

”Ehkä on hyvä vaihtaa sana sen Hakaniemenkin kanssa tästä aiheesta vielä ja katsotaan sitten, mihin päädytään, mutta ainakaan mikään lakkosuma tälle syksylle ei olisi Suomen edun mukaista. Viimeinkin saatu parempaan suuntaan tämä Suomen talous ja työllisyys.”

Onko mitään järkeä aloittaa tällainen sota tässä vaiheessa?

”Kuka sen sodan tässä on aloittamassa sitten?”

Mutta tuleeko jonkinlainen kädenojennus Hakaniemen suuntaan?

”Itse pidän viisaana, että se lausuntopalaute katsotaan huolella ja hallituksen on sitten harkittava, onko siinä syytä tehdä jotakin tarkennuksia, muutoksia siihen lausuntokierroksella olleeseen lakiluonnokseen vai mennäänkö sillä pohjalla, mikä siinä on. Itse pitäisin järkevänä, että on keskusteluyhteys myös Hakaniemen suuntaan tästä asiasta, mutta hallitus kuitenkin sen linjauksen lopulta tekee itsenäisesti, miten tässä asiassa edetään.”

Aiemmin hallituksen riveistä vastaavia puheita keskusteluista Hakaniemen suuntaan ei ole kuultu.

Oletteko yllättyneet ay-puolen kovasta reaktiosta tässä asiassa?

”Kyllä se hivenen yllättävää ja tässäkin asiassa näyttää kyllä oleva vähän tällaista joko tahatonta tai tahallista väärinymmärtämistä, jos siellä puhutaan, että tästä tulee joku pärstäkerroinlaki. Eihän siitä nyt ole kysymys. Unohtuu kokonaan se tavoite, joka hallituksella tässä on eli parantaa työllisyyttä tässä maassa, jotta työnantajat voivat entistä helpommin ottaa uusia työntekijöitä töihin.”

Kaikkosen mukaan kaikista pienimmissä yrityksissä on iso kynnys työntekijän palkkaamisessa, eivätkä yrittäjät hevillä ota uutta työntekijää. Hänen mukaansa se palaute on tullut selväksi. Hän huomauttaa, että virherekrytointi voi tulla todella kalliiksi pienelle yritykselle.

Kaikkosen mukaan hallituksen pohdinta mahdollisista muutoksista esitykseen on yhä kesken. Myös elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on aiemmin sanonut, että laki voi muuttua merkittävästi lausuntokierroksen perusteella. Nykyinen esitys helpottaisi työntekijän irtisanomista alle 20 hengen yrityksissä, mutta Lintilän mukaan kokorajaus voi vielä muuttua ja laskea kymmeneen. Myös työministeri Jari Lindström (sin) on sanonut, että 20 työntekijän rajausta harkitaan vielä, ja uudistus voidaan rajata pienempiinkin yrityksiin.

Asiallinen peruste pysyy laissa

Samassa tilaisuudessa paikalla ollut eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Markus Lohi (kesk) korosti, että hallituksen kaavaileman muutoksenkin jälkeen laki lähtee siitä, että työsuhteen päättämiseksi pitää aina olla asiallinen peruste.

”Millään epäasiallisella perusteella ei tietenkään voi päättää mitään työsuhdetta. Kahdenkymmenen rajahan on siinä mielessä aika luonteva, että se on yt-lainsäädännön soveltamiseen liittyvä”, Lohi sanoi.

Yt-laki koskee siis yrityksiä, joissa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Tätä pienemmissä yrityksissä noudatetaan työsopimuslain säännöksiä.

Lohi sanoi olevansa harmissaan siitä, että päättäjiä yritetään ikään kuin ulkoistaa työelämässäännösten käsittelystä niin, että ”se valta on jossakin muualla ja vaaleilla ei ole tässä mielessä merkitystä”.

”Sen takia olisi hyvä, että hallitus itsenäisesti kuitenkin tekee lopullisen ratkaisun”, Lohi sanoi.