Netin rikkojaksi haukuttu kohudirektiivi meni tällä kertaa läpi – Mitähän tuli hyväksyttyä?

Mielipiteitä jakava EU:n tekijänoikeusdirektiivi hyväksyttiin tänään Euroopan parlamentissa keskiviikkona selvin numeroin 438 puolesta ja 226 vastaan.

Äänestys oli toinen. Aiemmin direktiivi kaatui heinäkuussa.

Tekijänoikeusdirektiivin tarkoituksena on ollut puuttua siihen, että Facebookin ja Youtuben kaltaiset alustat rakentavat liiketoimintansa luovien sisältöjen varaan, mutta eivät maksa tekijänoikeuksien haltijoille lainkaan tai vain hyvin vähän korvausta.

Direktiiviä on haukuttu netin rikkojaksi ja se on jakanut voimakkaasti mielipiteitä. Erityisesti keskustelussa ovat olleet artiklat 11 ja 13, joissa määritellään muun muassa toimittajien ja musiikintekijöiden ja muiden esittäjien sisällön käyttöä. Vaarana artiklan 13 osalta on ollut se, että artiklan noudattaminen olisi edellyttänyt alustojen käytön aktiiviseen tarkkailuun ja jopa alkuperäismateriaalin poistamiseen.

Asian käsittely ei pääty vielä tähän, vaan se jatkuu Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston välisillä kolmikantaneuvotteluilla, joissa määritellään direktiivin lopullinen sisältö.