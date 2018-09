Nyt tuli vastaus pillastuneelle ay-väelle: ”Siihen hallitus ei ryhdy”

Työministeri Jari Lindströmin (sin) mukaan hallitus ei peräänny irtisanomislaista, vaikka ensimmäinen ilmoitus työtaistelutoimesta on jo saatu. Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ilmoittivat eilen keskiviikkona ylityökiellosta teollisuuden alalla.

Useat liitot ovat aiemmin ilmoittaneet valmiutensa työtaistelutoimiin, jos hallitus ei vedä pois irtisanomislakia. Keskiviikkona saatiin ensimmäinen ilmoitus varsinaisesta taistelusta, joka alkaa maanantaina.

Hallituksen esitys helpottaisi työntekijän irtisanomista alle 20 hengen yrityksissä. Kaikki SAK:n jäsenliitot ovat päättäneet laajoista hallituksen vastaisista järjestöllisistä toimista, joista kukin liitto linjaa tarkemmin tahollaan. Myös keskusjärjestöt Akava ja STTK vastustavat irtisanomislakiesitystä ja esimerkiksi akavalainen OAJ ja STTK:lainen Tehy valmistelevat niin ikään järjestöllisiä toimia.

Irtisanomislaki nousi jälleen esiin eduskunnan kyselytunnilla, kun vasemmistoliiton Jari Myllykoski tiedusteli, eikö asia voitaisi käydä uudelleen läpi vaikkapa selvitysmiehen avulla. Hän toivoi rauhaa työmarkkinoille työtaisteluilmoituksen jälkeen. Aiemmin Myllykoski on varoittanut, että irtisanomislain seurauksena voi olla jopa yleislakko.

Irtisanomislaki hallitsi kyselytuntia jo viime viikolla, kun oppositio ryöpytti hallitusta. Tänään työministeri Jari Lindström (sin) kertoi käyneensä keskustelua työmarkkinajohtajien kanssa.

”Osin ne vastaukset ovat tämäntyyppisiä, että ainoa vaikuttava teko on se, että vedettäisiin tämä esitys pois, ja siihen hallitus ei ryhdy. Siihen hallitus ei ryhdy”, Lindström sanoi painottaen viestiään toistolla.

”Olen sanonut sen aikoja sitten, että hallituksen tavoite on työllistämiskynnyksen alentaminen ja työllistämisen riskin pienentäminen pienissä yrityksissä. Me emme halua tässä mitään riitaa ja me olemme valmiita keskustelemaan asioista, mutta jos lähtökohta on se, että tässä ei ole löydettävissä jotain kompromissia, niin silloin tietenkin on hankala tilanne.”

