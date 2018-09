Ministeriön työryhmä: Autoiluun tarvitaan suurmuutos – 3 ”ääriskenaariota” Suomelle

Työryhmän lähtökohta:

”Ilmastonmuutoksen torjuminen on eräs keskeisimmistä ihmiskunnan haasteista nyt ja lähitulevaisuudessa. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen poistaminen on merkittävä osa ratkaisua, sillä esimerkiksi Suomessa liikenne muodostaa noin viidenneksen näistä päästöistä. Valtioneuvoston keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa esitetyn tavoitteen mukaan Suomen tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.” Myös liikenteessä tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen poistaminen vuoteen 2045 mennessä. Lähde: LVM