Kansanedustaja: Pullonpalautusta laajennettava – kaikkiin mahdollisiin pulloihin pantti

Keskustalainen kansanedustaja Anne Kalmari ehdottaa Suomen palautuspullojärjestelmän laajentamista. Kalmari on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnassa.

Kalmari toteaa, että moni muukin pakkaus kuin nyt panttipalautusjärjestelmässä olevat juomapullot sopisi yhtä lailla kierrätykseen. Kalmari toteaa:

”Suomalainen pantillisten pullojen palautusjärjestelmä toimii erinomaisesti. Pantilliset juomapakkaukset palautuvat kiertoon noin 90-prosenttisesti, mikä on maailmanlaajuisesti huikea saavutus: Materiaalien kierto on tärkeä ympäristöteko ja kiertotalous on Suomen ylpeydenaihe. Kuitenkaan kaikki juomapullot eivät pantillisiksi kelpaa. Suuri osa mehu-, öljy-, etikka- jne. pakkauksista on selkeästi kierrätettävissä olevia materiaaleja, jotka voisivat muotonsa puolesta olla helposti osa panttijärjestelmää.”

Kalmari kertoo, että kierrätyksestä vastaavan Palpan mukaan panttijärjestelmään voi tällä hetkellä liittää mukaan vain tuotteita, jotka ovat juomapakkausveron alaisia.

Niinpä Kalmari kysyy hallitukselta, mitä se voisi tehdä, jotta ”kaikki teknisesti kierrätykseen sopivat juomapakkaukset voisivat päästä panttijärjestelmän piiriin, jotta kiertotalouden periaate voisi laajeta virvoitus- ja panimotuotteista myös muihin kierrätettävissä oleviin elintarvikepakkauksiin”.

Kalmari kertoo Uudelle Suomelle, että hänen ehdotuksensa koskee nimenomaan pullopakkauksia, jolloin olemassa olevia pullonpalauslinjastoja ei tarvitsisi uusia. Panttihinnat voisivat Kalmarin mielestä pysyä samoina.

”Tämä tuli arjessa vastaan ja sen jälkeen sain tietooni, että siinä on tämä verojuttu taustalla”, Kalmari kertoo idean synnystä.

