Touko Aallolle ”virallinen sijainen” ehkä pikaisella sähköpostiäänestyksellä

Vihreät valitsee sairauslomalle jääneelle puheenjohtajalleen sijaisen puoluehallituksen kokouksessa luultavasti jo ensi viikolla. Kohujen keskelle loppukesästä joutunut Touko Aalto ilmoitti eilen torstaina jäävänsä uupumuksen takia lääkärin määräämälle sairauslomalle.

Tarkkaa kestoa lomalle ei kerrottu, mutta tiedotteen mukaan ”Aalto ilmoittaa myöhemmin paluusta töihin syysistuntokauden aikana”. Puoluesihteeri Lasse Miettisen mukaan vihreät odottavat, että Aalto palaa hyvissä ajoin luotsaamaan puolueensa huhtikuun eduskuntavaaleihin, eikä sinne asti tehdä varasuunnitelmaa.

”Meidän lähtökohta ja odotus on se, että Touko pystyy riittävän pian palaamaan hyvissä voimissa ja levänneenä ja voimansa palauttaneena viemään meidät menestyksekkäästi vaaleihin”, Miettinen sanoo Uudelle Suomelle.

Lue myös: Touko Aalto jää lääkärin määräämälle sairauslomalle: ”Jaksamiseni rajat ovat tulleet vastaan”

Vihreiden sääntöjen mukaan puoluehallitus valitsee puheenjohtajalle virallisen sijaisen varapuheenjohtajien joukosta. Vihreillä on kolme varapuheenjohtajaa: kansanedustaja Hanna Halmeenpää, Mikkelin kaupunginvaltuutettu Veli Liikanen ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Maria Ohisalo, joka oli vihreiden puheenjohtajavaalin suuri yllättäjä ja sai kesäkuussa 2017 lähes saman äänimäärän kuin ennakkosuosikkina pidetty kansanedustaja Emma Kari.

Lue Maria Ohisalosta lisää: Vihreiden suurin yllättäjä tuntee leipäjonot ja haluaa sosiaali- ja terveysministeriksi

Miettisen mukaan sijainen pyritään valitsemaan mahdollisimman pian ja kaikkein nopeimmassa skenaariossa toteutettaisiin sähköpostikokous, jonka tulokset voisivat olla selvillä jo ensi maanantaina tai tiistaiaamuna. Puoluehallitus kokoontuu sähköpostikokoukseen, jos live-kokousta ei saada riittävän nopeasti koolle.

Puoluehallitukseen kuuluu puheenjohtajisto ja kahdeksan jäsentä, joille on nimetty varajäsenet.

Onko ennakkosuosikkeja?

”Sehän menee ylipäänsä niin, että meidän varapuheenjohtajat jakavat hommia, ovat jakaneet koko ajan ja tulevat jakamaan niitä hommia, mitä Toukolta jää sairausloman takia muille. Yksi heistä nimetään viralliseksi sijaiseksi, joka hoitaa virallisia puheenjohtajan tehtäviä, kuten johtaa puoluehallitusta.”

Kuinka iso keulakuva sijaisesta tulee?

”Se on luonteeltaan lyhytaikaisia poissaoloja varten luotu järjestely. Varmasti joitakin kuukausia sellaisella menettelyllä pystyään menemään kyllä, mutta meidän oletus ja se, mitä Touko on itse viestittänyt, on, että hän ilmoittaa tässä hyvissä ajoin syysistuntokauden aikana paluustaan niin, että kyllä saamme sen tiedon riittävän ajoissa, eikä meidän tarvitse tilapäisjärjestelyillä mennä pitkään.”

Keulakuvan muotoutumista määrittävät osaltaan eduskuntavaalien alla järjestettävät puheenjohtajatentit, joista ensimmäisiä pidetään jo. Helsingin Sanomat järjesti keskiviikkona tentin, jossa Aaltoa tuurasi varapuheenjohtaja Maria Ohisalo. Ensi keskiviikkona järjestetään Alma Median puheenjohtajatentti, johon on Miettisen mukaan tulossa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen.

Muita tenttejä vihreiden tiedossa ei vielä ole, mutta Miettisen mukaan edustaja valitaan joka kerta tapauskohtaisesti. Käytännössä vaihtoehtoina ovat eduskuntaryhmän puheenjohtaja sekä puolueen varapuheenjohtajat.

Miettinen huomauttaa, että Aalto itsekin on korostanut, että töitä tehdään yhdessä ja sillä linjalla jatketaan ja ”haastetaan istuva hallitus joka päivä”. Hänen mukaansa mikään ei puolueessa pysähdy sairausloman takia ja vihreiden aktiiveiltakin on tulvinut sähköpostintäydeltä tsemppiviestejä ilmoituksen jälkeen.

Vihreillä on eduskunnassa monia näkyviä hahmoja, joilla on Miettisen mukaan nyt tilaisuus tehdä työtään kenties vieläkin näkyvämmin. Hän nostaa esiin syksyn suuren sote-kamppailun, jota vihreiden riveistä käy etenkin Outi Alanko-Kahiluoto sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenenä. Hän pohtii valiokunnassa hallituksen sote-suunnitelmaa, jota Miettinen luonnehtii ”konkurssikelpoiseksi”.

