Uusi isku sinisille: Vesa-Matti Saarakkala vetäytyy eduskunnasta – ”Raakaa inhorealismiakin kertyi reppuun”

Sinisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala ei enää lähde ehdolle eduskuntavaaleihin. Hän kertoo asiasta blogissaan.

Saarakkalalla ehtii tulla täyteen kahdeksan vuotta eduskunnassa. Hän jäi pois kuntapolitiikasta jo vuonna 2017 kolmen valtuustokauden jälkeen ja lopetti myös maakuntahallinnossa.

”Nyt on tullut siis aika jatkaa matkaa myös eduskunnasta eteenpäin. Asialliset asiat hoidetaan tietysti loppuun asti eduskunnassa, niin kauan kuin valtakirjaa jäljellä on”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”Jatko-osaa ei tälle tarinalle ole luvassa. Oli hauska pyörähtää näissäkin ympyröissä!”

Saarakkala irtautui perussuomalaisista siniseen eduskuntaryhmään, kun Jussi Halla-aho tuli valituksi perussuomalaisten puheenjohtajaksi kesällä 2017. Hän toteaa nyt blogissaan, että eduskuntaurassa on ollut ”puolensa ja puolensa”.

”Se on ollut pääosin mielenkiintoista ja motivoivaa aikaa. Varsinaisesti mikään ei ole itseäni tänä aikana valtakunnanpolitiikassa yllättänyt. Eivät rajut tai suurelle yleisölle odottamattomatkaan asiat: Olen aavistellut monta kehityskulkua jo etukäteen, mikä ei tietystikään ole aina ollut ikuiselle idealistille kovin mieltä ylentävää, kun kaikkeen ei yhden ihmisen tahtokaan kykene vaikuttamaan. Raakaa inhorealismiakin on siitä syystä reppuun kertynyt”, Saarakkala sanoo.

Saarakkalan perhe asuu Etelä-Pohjanmaalla Kurikassa.

”Vuodet ovat kuluneet nopeasti Helsingissä viikkokunnassa, Kurikan ja eduskunnan väliä sahatessa ja yhdestä todellisuudesta toiseen siirtyessä. Hetkeäkään en ole epäillyt, kumpiko todellisuus on minulle tärkeämpi, ja vaaka on kallistunut entistäkin vahvemmin kotijoukkueen puoleen.”

Sinisistä entinen puhemies Maria Lohela on ilmoittanut aiemmin, ettei lähde ehdolle, mikä oli kova isku. Sinisillä on tällä hetkellä 18 kansanedustajaa, joista kaksi on ilmoittanut jäävänsä ulos eduskunnasta korkean ikänsä vuoksi. Sen sijaan muun muassa puolustusministeri Jussi Niinistö, puoluesihteeri Matti Torvinen ja puheenjohtaja Sampo Terho lähtevät ehdolle.

Ulkoministeri Timo Soini (sin) ei ole vielä tehnyt päätöstä jatkosuunnitelmistaan, mutta hänen kohdallaan on väläytetty eurovaaleja. Lue lisää: Vetäytyykö Timo Soini eduskunnasta? ”Harkitsee vakavasti” eurovaaleja

Huhtikuussa Kaj Turunen loikkasi sinisistä kokoomukseen.