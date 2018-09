Ministeri jyrähti kilpailijalle, mutta Pirkka-leikkelekin on brasilialaista kanaa – näin vastaa Kesko

Myös Keskolla on valikoimissaan vastaava brasilialainen leike, josta kohistiin torstaina eduskunnassa. Kyselytunnilla kuohutti S-ryhmän Rainbow-broilerileikkele, mutta myös Keskon Pirkka broilerin fileeleike on brasilialaista alkuperää.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) vaati eduskunnassa kaupan alalta vastuuta. Hänen mukaansa Suomeen tulee tuotteita ja raaka-aineita, jotka eivät ole Suomen tai EU:n säädösten mukaisella tavalla kestävästi tuotettuja.

”Tämä pitää saada loppumaan. Pidän erittäin arveluttavana S-ryhmän toimintaa tässä mielessä”, Leppä sanoi kyselytunnilla. Lue lisää: Rainbow-leikkeleen broileri tulee Brasiliasta – Ministeri jyrähti: ”Tämä pitää saada loppumaan, S-ryhmän toiminta erittäin arveluttavaa”

Myös Pirkan leikkeleen ainesosaluettelosta selviää, että siihen käytetty broileri tulee Brasiliasta. Miksi, Keskon osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen?

”Käytännössä valmistusmaa on Suomi. Tuote tulee suomalaiselta toimittajalta, mutta kilpailutamme tuotteet ja tässä kohtaa olemme päätyneet brasilialaiseen alkuperään. Käytämme ulkomaista lihaa pääasiassa vain silloin, kun suomalaisen raaka-aineen saatavuus on heikkoa tai hintataso ei mahdollista kilpailukykyistä vähittäishintaa.”

Vuorisen mukaan kyseisen tuotteen lanseeraamisesta on jo jonkin aikaa ja Kesko selvittää jo, voisiko siihen jatkossa käyttää suomalaista broileria. Tällä hetkellä suomalaisen broilerin tuotantotilanne on Vuorisen mukaan kohtuullisen hyvä ja sen saatavuus tuotetta varten pitäisi olla kunnossa. Lopullinen ratkaisu on vielä kiinni kilpailutuksesta eli siitä, millä hinnalla suomalainen broileri tuotteeseen saataisiin ostettua.

”Onhan se myöskin osittain hintakysymys.”

”Meidän tehtävä on myydä kuluttajalle sitä, mitä kuluttaja haluaa, oli se sitten suomalaista tai tuontitavaraa.”

Vuorisen mukaan tuotteiden alkuperä ja laatu varmistetaan aina. Kesko edellyttää tavaratoimittajasopimuksissa ja hankinnoissa tiettyjen sertifikaattien noudattamista. Tämä koskee myös tuotteiden valmistajia.

”Vaikka leikkele on Brasiliasta, tuotantolaitoksen eli käytännössä teurastuspaikkojen pitää olla EU:n hyväksymiä. Meillä on Suomen päässä oma tuotetutkimus ja laadunvalvonta, jossa varmistetaan, että tuotteen laatuvaatimukset ovat kunnossa.”

Vuorisen mukaan Kesko selvittää aina myös kotimaisen raaka-aineen käyttömahdollisuuden. Hänen mukaansa Keskon kaikki tuoreliha on kotimaista ja myös lihajalosteista suurin osa. Tarkkaa osuutta hän ei kuitenkaan osaa sanoa. Brasilialaista lihaa käytetään muutamissa lihajalostetuotteissa, broilerileikkeleen lisäksi muun muassa kalkkunaleikkeleessä.

Suomen Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina aloitti alkujaan keskustelun S-ryhmän brasilialaisesta broilerileikkeestä Twitterissä. Nyt hän harmittelee tietoa Keskon vastaavasta tuotteesta.

”Huokaus, kiitos tiedosta. Tämä ei ole uusi ilmiö, mutta nyt on aika tarkastella ruokaketjun valtasuhteita ja toimintatapoja. Alkutuotanto mukaan lukien edustamani kananmuna- ja lihasiipikarja-ala on kustannuskriisissä rehuhintojen nousun takia eikä järjestelmä toimi”, Hamina twiittaa.

Lidl ei pystynyt perjantai-iltana vahvistamaan Uudelle Suomelle, onko sillä valikoimissaan vastaavaa tuotetta. Maaseudun Tulevaisuus kuitenkin kertoi, että Lidlillä on brasilialaista lihaa ”joissakin tuotteissa”.