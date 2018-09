Eero Heinäluoma eduskunnasta europarlamenttiin? Antti Rinne Ykkösaamussa: ”Meillä on hyvä pöhinä nyt tässäkin”

Sdp:n pitkäaikainen kansanedustaja Eero Heinäluoma pohtii eduskunnan jättämistä. Hän sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa pyrkivänsä ehdokkaaksi Euroopan parlamenttiin, jos saa ehdokkuudelleen riittävän laajaa kannatusta.

”Kuuntelen nyt millaista palautetta asiassa tulee. Onko maakunnissa kysyntää ehdokkuudelleni? Puolueen puolelta sitä on toivottu ja olen luvannut sen asian vakavasti miettiä”, Heinäluoma sanoi Ilta-Sanomille.

Jos EU-ehdokkuus toteutuu, Heinäluoma ei aio ehdolle eduskuntavaaleissa.

Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan Heinäluomalla olisi paljon annettavaa eurooppalaiseen politiikkaan etenkin, kun Suomi toimii EU:n puheenjohtajana ensi vuoden heinäkuusta joulukuun loppuun.

”Tiedän, että Eero on pohtinut asiaa pitkään. Nyt näyttää siltä, että vaakakuppi painaa Euroopan Unionin vaaleihin. Meillä on hyvä pöhinä nyt tässäkin. En ole osallistunut tähän Eeron ajatteluun. Hyvä näin, että on miettinyt. Eerolla on paljon annettavaa eurooppalaiseen politiikkaan, Rinne sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Sdp asetti perjantaina ensimmäiset eurovaaliehdokkaansa. Puolueen neljä ensimmäistä ehdokasta ovat vaasalainen europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri, rovaniemeläinen Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi, tamperelainen Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Penny sekä helsinkiläinen Euroopan demarinuorten kattojärjestön pääsihteeri Tuulia Pitkänen.

