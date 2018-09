Antti Rinteen puheet ihmetyttävät hallituksessa: ”Hörppäsin aamukahvini väärään kurkkuun”

Kokoomuksesta ja keskustasta on lauantaina ihmetelty sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen viimeaikaisia ulostuloja muun muassa sosiaaliturvan uudistamiseen, sote-uudistukseen ja hallituksen politiikkaan liittyen.

Kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari tarttuu Rinteen Helsingin Sanomien ja Aalto EE:n kurssin puheenjohtajatentissä antamiin kommentteihin sosiaaliturvan uudistamisesta.

”Vaikutusarvioinnit tulevat matkan varrella”, Rinne kuvasi Sdp:n mallia, jota on arvioitu kalliiksi, jos opintotukikin tulisi siihen mukaan.

Jaskari muistuttaa, että erityisesti sdp on kritisoinut sitä, että tarvitaan kattavat vaikutusarvioinnut ”ennen kuin kannattaa tehdä mitään”.

”Sosiaaliturvauudistuksen osalta sdp on kuitenkin eri mieltä vaikutusarvioinneista. Hörppäsin aamukahvini väärään kurkkuun, kun luin Helsingin Sanomista suoran sitaatin Antti Rinteen sanomisista. Antin mukaan sotu-uudistuksen ”vaikutusarvioinnit tulevat matkan varrella”. Mitä jos myös ”työllistämisen rohkaisupaketin” lopulliset vaikutukset selvitettäisiin ”matkan varrella”. Jos vaikutukset ovat todella huonot, perutaan uudistus. Jos taas tulokset ovat erinomaisia, ulotetaan uudistus myös suurempiin yrityksiin”, Jaskari vastaa Puheenvuoron blogissaan.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen puolestaan ihmettelee sitä, että Rinne totesi Ylen Ykkösaamussa lauantaina pääministeri Juha Sipilän (kesk) olevan vastuussa työmarkkinoiden jännitteistä, ja että hallitus on toiminut työnantajien edusmiehenä. Rinne sanoi myös Uuden Suomen haastattelussa perjantaina, että koko vaalikauden on ajan hallituksen toimenpiteillä luotu jännitteitä hallituksen ja palkansaajajärjestöjen välille.

”Rinteellä on tietenkin oikeus näkemyksiinsä, mutta tulosten valossa sanoisin, että kyllä tässä on ennen muuta työttömän asialla yritetty olla. Päällimmäinen tavoite on ollut saada lisää työpaikkoja Suomeen, ja siinä on kyllä aika lailla onnistuttukin. Tällä vaalikaudella on saatu jo reilusti yli 110 000 suomalaiselle töitä. Tähän on tarvittu myös poliittisia päätöksiä, joista osa on ollut vaikeitakin”, Kaikkonen vastaa tiedotteessaan.

Kaikkosen mukaan tuntuu siltä, että sdp-johtoisen ammattiyhdistysliikkeen kaavailemissa työtaistelutoimenpiteissä on kyse enemmän puoluepolitiikasta kuin työllisyyden parantamisesta.

Palkansaajajärjestöt ovat ilmoittaneet ryhtyvänsä työtaistelutoimiin, jos hallitus ei vedä hankettaan irtisanomissuojan heikentämisestä pois. Teollisuusalalla ylityökiellot alkavat maanantaina. Perjantaina myös AKT ilmoitti oman ylityökieltonsa alkavan maanantaina.

”Työmarkkinoilla ja laajemmin yhteiskunnassa olisi viisainta laittaa voimavarat nyt siihen, että talouden kasvun jatkuminen turvataan ja että vielä työttömänä oleville saadaan töitä”, Kaikkonen sanoo.

Harri Jaskarin mukaan ay-liike on astumassa hallituksen reviirille.

”Ei tämä maa uhkailulla ole ennenkään taipunut - se on rakentunut tosiasioihin perustuvalla yhteistyöllä. Käsikassaraksi ja perusteeksi uhkailuun on otettu väite, että uudistus ei tuo työpaikkoja. Ilmeisesti todisteeksi uusista työpaikoista Suomeen ei kelpaa, että kysytään niiltä ihmisiltä, joiden vallassa on päättää uusista rekrytoinneista. Asiaa kyseltiin 1000 yrittäjältä. Näistä 370 ilmoitti, että lakimuutoksen seurauksena uskaltavat palkata uutta työvoimaa”, Jaskari toteaa.

Antti Rinne on viikolla ottanut kantaa myös sote-uudistukseen. Ykkösaamussa hän sanoi, että sdp ei ole perumassa koko soteen liittyviä valmisteluja, jos puolue on vaalien jälkeen hallituksessa.

”Emme ole perumassa koko sitä valmistelua, päinvastoin”, Rinne sanoi.

Ilta-Sanomien mukaan Rinne on ehdottanut Petteri Orpolle ja Juha Sipilälle uudistuksen valmistelutyön jatkamista, kävi hallituksen reformin kanssa miten tahansa.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok) mukaan sdp:n linjassa on tapahtunut täyskäännös.

”Sdp:n sote-linjassa on tapahtunut täyskäännös tällä viikolla, mitä olen ihmetellyt. Yhtäkkiä on hylätty Rinteen sote-malli ja todettu, että pitäisi jatkaa hallituksen pohjalta. Rinteen kannattaisi tehdä nyt päätöksiä ja muodostaa joku selkeä linja, eikä haparaoida viikon välein”, Häkkänen kommentoi Verkkouutisille.

Hän kiistää myös sen, että hallitus varautuisi soten kaatumiseen.

Häkkäsen mukaan Rinne pyrkii luomaan mielikuvaa siitä, että hallitus varautuisi aktiivisesti soten kaatumiseen ja että nykyistä valmistelua voitaisiin jatkaa, vaikka sote-malli vaihtuisi täysin toiseksi.

”Uudistusta viedään eteenpäin hallituspuolueiden toimesta. Mitään tällaisia kaatumissunnitelmia ei ole. Tämä on höpöjuttua, mitä SDP haluaa levittää”, hän tyrmää.

Hallitus tähtää siihen, että eduskunta tekisi lopulliset päätökset sotesta ennen vuodenvaihdetta. Luottoluokittaja Standard & Poor’s varoitti perjantai-iltana soten viivästymisestä.

