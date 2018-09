Ex-diplomaatilta reaktio Sauli Niinistön Putin-arvioon: ”Onko Suomella vaihtoehtoa?”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi saksalaisen Frankfurter Allgemeine Zeitungin haastattelussa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on aina erittäin hyvin valmistautunut tapaamisiin, ja Putinin tavatessaan pitää olla varovainen.

”Pitäisi olla todella varovainen, kun tapaa Putinin. Hän on aina hyvin valmistautunut, todella hyvin”, Niinistö totesi.

Historioitsija, valtiotieteen tohtori ja entinen diplomaatti Alpo Rusi arvioi, että monet välttävät Putinin tapaamista ”myös tästä syystä”.

”Maiden välisiä suhteita tulisi rakentaa ilman pelkoa. Onko Suomella vaihtoehtoa? Voidaan kysyä. Pitäisi olla. Keskustelun paikka”, Rusi kommentoi Twitterissä.

Niinistö kertoo haastattelussa tulevansa hyvin toimeen Putinin kanssa.

”Voimme puhua hyvin avoimesti asioista, myös erittäin arkaluontoisista sellaisista.”

Presidentti toisti samalla näkemyksensä, ettei Suomen tule tässä vaiheessa hakea Nato-jäsenyyttä.

”Venäläiset ovat tehneet sen hyvin selväksi, että kun he nyt katsovat rajan yli, he näkevät suomalaisia. Jos olisimme Natossa, he näkisivät vihollisia. Se on heidän kantansa.”

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu nosti kesällä Moskovassa pitämässään puheessa esille Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen toukokuisen sopimuksen puolustusyhteistyöstä sekä maiden tiivistyvän yhteistyöhön esimerkiksi Naton sotilasharjoituksissa. Hän väitti myös, että Nato saisi sopimusten vaikutuksesta rajoittamattoman pääsyn Suomen ja Ruotsin ilmatilaan sekä aluevesille.

Niinistö tapasi Putinin elokuun lopulla, mutta Shoigun ”teeseistä” ei tuolloin hänen mukaansa keskusteltu.

