Petteri Orpo: ”On Suomen etu, että Alexin nimi on esillä Euroopan tason spekulaatioissa”

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo toivoo Alexander Stubbin lähtevän ehdolle keskustaoikeistolaisen Euroopan kansanpuolueen EPP:n kärkiehdokkaaksi, vaikka myös EPP:n europarlamenttiryhmän saksalainen puheenjohtaja Manfred Weber on odotetusti ilmoittanut pyrkivänsä ryhmän kärkiehdokkaaksi europarlamenttivaaleissa 2019.

”Vastaanotto Suomessa on ollut perinteistä. Kannattaako sitä nyt lähteä ehdolle, jos siellä on jo saksalainen ehdolla? Kannattaako ottaa riskiä, jos ei ole sataprosenttisen varma, että tulee valituksi? No totta kai kannattaa! Alexin EU- ja kv-kokemus on vertaansa vailla. On Suomen ja kokoomuksen etu, että Alexin nimi on esillä Euroopan tason spekulaatioissa. Hän on tällä hetkellä yksi tunnetuimpia suomalaisia kansainvälisesti”, Orpo kommentoi kokoomuksen puoluevaltuustossa sunnuntaina.

EU-komission puheenjohtajaksi valitaan todennäköisesti eurovaalien suurimman eurooppalaisen puolueryhmittymän kärkiehdokas. EPP, jonka ryhmään kuuluvat Suomesta tällä hetkellä kokoomuksen mepit, on vahvoilla kisassa. EPP valitsee kärkiehdokkaansa Helsingissä loppuvuodesta.

Petteri Orpo linjaa, että luonteva painopiste Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle olisi osaaminen ja koulutus. Suomi on EU:n puheenjohtaja ensi vuoden heinäkuusta joulukuun loppuun.

”Osaamisen ja koulutuksen vahvistaminen on avain EU-jäsenmaita koskeviin, työelämän muutokseen liittyviin haasteisiin kuten digitalisaatioon ja automatisaatioon. Osaamisen ja koulutustason nostolla ja ylläpidolla voimme kääntää nuo haasteet mahdollisuuksiksi. Lisäksi Suomi tunnetaan koulutuksen supermaana jo ennestään”

Orpo odottaa, että seuraava komissio keskittyy entistä vahvemmin talouden kestävään kasvuun ja kansalaisten hyvinvointiin. Uuden kasvun on hänen mukaansa perustuttava kestävien, uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien käyttöön, puhtaaseen teknologiaan ja vähähiilisyyteen.

EU:n on hänen mukaansa lisäksi tehtävä enemmän Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen vahvistamiseksi ja kansalaisten suojelemiseksi.

”Puolustusyhteistyö on alue, jolla EU-jäsenmaat voivat saavuttaa merkittävää eurooppalaista lisäarvoa. Avunantolausekkeen toimivuutta käytännössä voisimme parantaa harjoittelemalla yhdessä. ”

Orpo korostaa, että Suomen on suhtauduttava puheenjohtajuuskauteensa ja EU-politiikkaan yleensä kunnianhimoisesti.

”EU ei ole edunvalvonnan kohde. EU olemme me. Mitä vahvempi on EU, sitä vahvempi on Suomen itsenäisyys. Meidän linjamme ei ole jarruttaa eurooppalaista yhdentymistä, vaan viedä sitä toivomaamme suuntaan.”

Kokoomus nimesi puoluevaltuustossa myös ensimmäiset ehdokkaansa eurovaaleihin. Paikkaa Euroopan parlamentissa lähtevät tavoittelemaan kokoomuksen nykyiset europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen. Uusina ehdokkaina vaaleihin ovat lähdössä kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja, neuvonantaja Aura Salla, varatuomari Kimmo Sasi ja kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo. Kokoomuksen mukaan ehdokaslista täydentyy myöhemmin.

Lue myös:

Uusi väite Euroopasta: ”Alexander Stubb aloitti jo kampanjan”

Alexander Stubb syrjään Euroopan huippulistalla – komission johtoon maahanmuuttokriitikko Saksasta?