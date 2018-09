Nyt puhuu Jani Toivola: Yli 1000 matkaa taksilla – ”Taksin avulla voin sanoa ein sijaan kyllä”

Vihreiden kansanedustaja Jani Toivola vastaa kohuun, joka on syntynyt hänen taksinkäytöstään. Iltalehti on kertonut tänään, että Toivola on käyttänyt eduskunnan taksikorttia tällä vaalikaudella jo 1039 kertaa 22 000 eurolla. Toivolan mukaan hänellä ei ole salattavaa.

Toivola huomauttaa, että hänen taksinkäyttöään on laskettu viimeisen 3,5 vuoden ajalta.

”Luku on tietenkin paljon, mutta mitään salattavaa ei ole. Minulla on oma selkeä näkemys siitä, miten tätä työtä teen ja miten se käytännössä mahdollistuu. Käyttämällä taksia pystyn olemaan läsnä mahdollisimman monessa paikassa ja tehokkaasti. Olen tehnyt sen valinnan ja seison sen takana. Pelkkä yksi luku sinällään kertoo vielä hyvin vähän siitä, miten suoriudun työstäni”, Toivola kirjoittaa Facebookissa.

Hänen mielestään taksimatkat ja muut listaukset tuntuvat ”kovin ohuelta tavalta arvioida kriittisesti” kansanedustajan työtä.

”Olisin valmis käymään median kautta kriittistäkin keskustelua siitä, mitä kansanedustajan työn tulisi olla ja mihin minun tulisi aikani ja voimavarani käyttää. Minua ja meitä saa ehdottomasti haastaa. Oikeastaan toivonkin sitä. Haastaminen tekee tehdyn työn näkyväksi ja antaa myös mahdollisuuden peilata omia valintoja.”

Toivola vetoaa siihen, että kansanedustajille tulee paljon kutsuja tulla puhumaan ja tutustumaan eri yhteisöihin. Hän sanoo halunneensa priorisoida ihmisten kohtaamista työssään ja kokee sen myös omaksi vahvuudekseen kansanedustajana.

”Saan kohtaamisista paljon sisältöä ja eväitä, mitä viedä takaisin eduskuntaan. Miltä elämä näyttää eri väestöryhmien, yhteisöjen ja yksilöiden näkökulmasta eri puolilla Suomea. Uskon, että kohtaamisella voi parhaassa tapauksessa olla voimauttava vaikutus myös itse yhteisölle. Valta ja päätökset eivät olekaan etäällä, vaan keskusteluyhteyden päässä.”

Toivola kertoo keskittyneensä paljon lasten ja nuorten asioihin sekä koulutuspolitiikkaan. Hän toteaa puhuneensa tällä kaudella yli 100 koulussa.

”Katson, että taksi on väline minulle tehdä tätä työtä. Taksin avulla pystyn useammin sanomaan ein sijaan kyllä. Tunnin tyhjä lovi keskipäivällä mahdollistaa vaikka kouluvierailun, jos menen sinne taksilla. Tämä on valinta, jonka olen halunnut tehdä. Se on tapa priorisoida ja painottaa tiettyjä asioita ja arvoja työssäni. Tiedot taksin käytöstä ovat julkisia ja olen tämän aina tiennyt taksia käyttäessäni.”

Kansanedustajat saavat käyttää taksia pääkaupunkiseudulla käytännössä rajattomasti, kunhan yksittäinen matka ei maksa yli 70 euroa. Koska Toivolan matkat ovat olleen lyhyitä ja Iltalehden mukaan vain yksi matka on ylittänyt 70 euron rajan, ei asiaan ole kiinnitetty huomiota eduskunnassa.