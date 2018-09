Suurliitto PAM:n puheenjohtaja vaihtuu 16 vuoden jälkeen – SAK-pomo haluaa Ann Selinin seuraajaksi

Keskusjärjestö SAK:n työehto-osaston johtaja Annika Rönni-Sällinen pyrkii Palvelualojen ammattiliitto PAM:n puheenjohtajaksi.

Suomen suurimman ammattiliiton puheenjohtaja on vaihtumassa ensi kesänä Ann Selinin 16 vuoden puheenjohtajakauden päättyessä. Selin, joka on johtanut 230 000 jäsenen PAM:ia vuodesta 2002, on ilmoittanut jäävänsä sivuun kesäkuussa 2019.

Annika Rönni-Sällinen tiedotti maanantaina tavoittelevansa PAM:n puheenjohtajuutta. SAK-vaikuttajan mukaan joukko pamilaisia on pyytänyt häntä ehdokkaaksi. Rönni-Sällinen on toiminut yli 20 vuoden ajan ay-liikkeen eri tehtävissä, suurimman osan ajasta PAM:ssa.

”En halua, että palvelualoilla työskennellään tulevaisuudessa minimipalkoilla ilman työehtosopimusten ja yhteisen edunvalvonnan tuomaa turvaa. Haluan PAMin puheenjohtajaksi, sillä haluan toimia oikeudenmukaisuuden puolesta ja heikompia puolustaen”, Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa liiton edunvalvonnan ja jäsenten tulevaisuuden kannalta on tärkeää kohottaa palvelualojen ja palveluammattien arvostusta.

”Palveluammateissa työskennellään ennennäkemättömien muutosten keskellä. Monet palvelualojen työntekijät, erityisesti osa-aikaiset ja itsensätyöllistäjät kamppailevat toimeentulostaan. Meidän on huolehdittava, että palvelualoilla riittää töitä reiluilla työehdoilla ja, että palvelualojen ammattilaisten osaamista ja taitoja arvostetaan. Tämä varmistetaan muun muassa kehittämällä laadukkaita työpaikkoja ja työsuhteita.”

Selinin seuraaja valitaan liittokokouksessa kesäkuussa 2019.

