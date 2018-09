SAK:n raju kampanja tyrmistyttää yrittäjiä – ”Tällainen valehtelu on surullista”

Palkansaajien keskusjärjestö SAK:n ”Viimeinen niitti” -mainoskampanja tyrmistyttää etenkin yrittäjiä. Mainoskampanjaa ihmetellään viestipalvelu Twitterissä.

SAK:n mainoksessa on kuvattu työntekijä kasvot ja käsi paketissa. Tumma hahmo sanoo tälle: ”Ai vaarallinen kone? Asentees on vaarallinen. Ulos!”

Kampanjalla SAK vastustaa hallituksen ajamaa lakiesitystä, jonka tarkoituksena on helpottaa henkilöperusteista irtisanomista alle 20 hengen yrityksissä. Lakihankkeen yhteydessä on noussut huolta esimerkiksi siitä, että työsuhteen voisi irtisanoa työntekijän ja työnantajan välisen luottamuksen murtumisen seurauksena. On myös pelätty, että lakiuudistus johtaisi mielivaltaan.

”Onpas surullista tällainen valehtelu SAK:lta”, tviittaa Keskuskauppakamarin kokoomustaustainen toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Romakkaniemi on myös jakanut muiden ihmetteleviä kommentteja kampanjasta.

”Tää tekee mut surulliseksi. Mä en tiedä yhtäkään yrittäjää, joka käyttäytyisi noin. Ihan hirvittävää vastakkainasettelun kylvämistä. Toisekseen, tuolla ei ole mitään tekemistä lakiesityksen kanssa, tämä on silkkaa propagandaa ja faktojen väärentämistä”, tviittaa yrittäjä Saija Hakonen.

Suomen Yrittäjät ja hallituspuolue kokoomus ovat korostaneet, että lakiuudistuksen myötäkin irtisanominen edellyttäisi työtehtävien laiminlyöntiä ja sitä aina edeltäisi varoitus.

”Hallituksen esitysluonnos EI anna mahdollisuutta ’mielivaltaiseen irtisanomiseen’. Sen ymmärtää jokainen, joka viitsii lukea kyseisen esityksen. Väärillä väitteillä vastuullista edunvalvontaa?” kommentoi Suomen Yrittäjien juristi Albert Mäkelä SAK:n mainosta.

SAK on vastannut kritiikkiin Twitterissä.

”Emme väitä että tapaturma on irtisanomisen peruste. Hallituksen kaavailut helpottaa irtisanomista, voivat johtaa tilanteeseen, jossa potkut tulevat aiempaa kevyemmin perustein, jos esimerkiksi tuot esiin työpaikan epäkohtia”, SAK tviittaa.

”Meidän mielestämme yksittäisen työntekijän irtisanominen henkilöstä johtuvista syistä ei saa perustua yksilöimättömiin ja epämääräisiin väitteisiin. Hallituksen kaavailuissa näin kuitenkin kävisi eli mielivalta lisääntyisi”, SAK perustelee kantaansa lakihankkeeseen.

Hallituksen ”irtisanomislakia” vastustavat työtaistelutoimet alkoivat eilen ylityökiellolla teollisuuden alalla. Ensi viikolla ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon menevät hoitajaliitot Tehy ja SuPer.

Keskustelua aiheesta Twitterissä:

Onpas surullista tällainen valehtelu SAK:lta. Suunnitellut lakimuutokset ovat asiallisesti todella marginaalisia. Käytännössä ne kirjaavat lakiin jo vallitsevan oikeuskäytännön, jossa yrityksen pieni koko on jo otettu kevyempää laintulkintaa edellyttävänä seikkana.#fakenews https://t.co/OjsGUuPRV7 — Juho Romakkaniemi (@Romakka) 17. syyskuuta 2018

Ammattiliitot ovat ryhtyneet toimiin, jotta hallituksen valmistelema irtisanomissuojan heikennys ei toteutuisi. Lue SAK:n sivuilta, miten sinä voit olla mukana estämässä mielivaltaisen irtisanomislain toteutumista. #viimeinenniitti https://t.co/r9CftzF2ur pic.twitter.com/UiN1syElEd — SAK (@duunarit) September 17, 2018

En voi olla ainoa, jolle tulee tästä harhaanjohdattamisesta uskomattoman vaivaantunut olo. Hei sinä valveutunut duunari, olisiko tässä viimeinen niitti sinun SAK:n jäsenyydellesi? Ansaitset parempaa. https://t.co/BIWk9vDgJA — Roope Ruohonen (@rooperuohonen) 17. syyskuuta 2018