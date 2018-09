Jani Toivola kuittaa +329€/kk asunnosta Riihimäellä – Eduskunta: ”Paperit kunnossa”

Eduskunta ei aio selvittää kansanedustaja Jani Toivolan (vihr) asumisjärjestelyjä, kertoo hallintojohtaja Pertti Rauhio Uudelle Suomelle. Iltalehti on uutisoinut tänään, että Toivola on kirjoilla asunnossa Riihimäellä, vaikka asuu käytännössä Helsingissä. Rauhion mukaan Toivolan paperit ovat kunnossa.

Toivola ilmoittaa kotikaupungikseen Helsingin sekä eduskunnan sivuilla että Facebook-sivuillaan. Hän on myös kertonut asuinolosuhteistaan useissa haastatteluissa, joissa ei Iltalehden mukaan mainita Riihimäkeä sanallakaan. Tästä huolimatta Toivola on ilmoittanut eduskunnalle asuvansa vakituisesti Riihimäellä, joten hän saa korotettua kulukorvausta.

Uudeltamaalta valittu kansanedustaja saa verottomana maksettavan kulukorvauksen korotettuna, jos hänen asuntonsa on yli 30 kilometrin päässä Eduskuntatalosta. Korotus on vajaat 329 euroa kuukaudessa. Toivola on valittu eduskuntaan Uudeltamaalta, joten kulukorvaus on korotettuna lähes 1316 euroa kuukaudessa.

Iltalehden mukaan Toivola oli hankkinut asunnon Riihimäen varuskunta-alueelta vuonna 2013 ja siirsi sinne kirjansa Helsingistä maaliskuussa 2016. Isännöitsijä ja kiinteistövälittäjä kertovat Iltalehdelle, ettei asunnossa ole nyt vuokralaisia ja sitä on yritetty myydä parisen vuotta. Iltalehden haastattelemat naapurit arvioivat, ettei Toivola ole asunut asunnossa ainakaan pariin vuoteen.

Toivola sanoo Iltalehdelle, ettei ole puhunut Riihimäen-kodistaan haastatteluissa rajatakseen yksityisyyttään julkisuudessa. Hän kertoo luopuneensa vuokralaisesta vuonna 2016 ja ottaneensa kodin omaan käyttöönsä. Sitä on yritetty myydä jo pidempään. Helsingin-kodin paikka taas on vaihdellut ja tällä hetkellä se on Toivolan mukaan Lauttasaaressa.

”Vietämme ison osan ajasta Helsingissä työni ja tyttäreni päivähoidon vuoksi. Olen arjessa tyttäreni yksinhuoltaja ja tämä on sen myötä ollut meille paras käytäntö. Arjen tukiverkot ovat Helsingissä”, Toivola sanoo Iltalehdelle.

”Olen käsittääkseni toiminut niin kuin pitääkin. Tilanne ei ole muuttunut tuosta maaliskuun 2016 ilmoituksesta.”

Hallintojohtaja Rauhion mukaan Toivolan tilanteessa ei ole erityistä selvittämisen tarvetta, sillä Toivolan oma ilmoitus ja asiakirja-aineisto vastaavat toisiaan. Kotikuntalaki määrittää, milloin puhutaan kotikunnasta. Rauhio muistuttaa, että eduskunnassa on yli 100 maakunnasta valittua edustajaa, joilla on kakkosasunto. Maakunnasta valittu kansanedustaja saa kulukorvauksensa korotettuna, jos hänellä on kakkosasunto Helsingissä, Vantaalla, Espoossa tai Kauniaisissa.

”Ei se selvitys voi heidänkään kohdalla lähteä siitä, että kanslia kyselee naapureilta, montako kertaa on ollut siellä kotipaikkakunnalla ja vertailee siihen, mitä naapurit sanoo sitten täällä Helsingissä”, Rauhio sanoo Uudelle Suomelle.

Eduskunta ei siis selvitä asiaa sen enempää?

”Jos oma ilmoitus ja asiakirja-aineisto eli tässä tapauksessa päätös kotikunnasta ovat samansisältöisiä, kyllä siinä on aika paljon jo asiaa selvitetty. Tähän sopii kyllä vertailla ihan kaikessa rauhassa, niin kuin tapa on, opintotukien tai muiden tukien suhteen, että jos ihminen ilmoittaa, että on jossakin kirjoilla ja sieltä löytyy se kirjoillaolo ja asunto, niin kyllä se asia on oikeastaan tällä selvä.”

Eli ei ole mielekästä selvittää, onko henkilö fyysisesti paikalla asunnossa?

”Niin ja montako kertaa hän on siellä fyysisesti paikalla, koska tämäkinhän tulee sitten seuraavaksi selvitettäväksi, että onko ollut ja montako yötä ja onko myöskin päivisin. Ei se sillä tavalla voi mennä.”

Rauhion mukaan korotetun kulukorvauksen rajaksi on määrittynyt 30 kilometriä vanhastaan, eikä rajan muuttamisen tarpeesta ole käyty keskustelua. Hänen mukaansa raja kattaa pääkaupunkiseudun tiiviit joukkoliikenneyhteydet, joiden johdosta alue on logistisesti helpompi kuin kauempaa tulevilla kansanedustajilla.

”Helposti helsinkiläiset puhuvat maakunnista ja unohtavat sen, että Uusimaakin on kyllä varsin maakunta ja jos sieltä valittu kansanedustaja esimerkiksi pitää yhteyttä äänestäjiin ja tekee sitä, mitä uusimaalaisen kansanedustajan edellytetään, kyllä se on ihan samanlaista kuin sanotaan Kanta-Hämeessä tai Varsinais-Suomessa. Ei siinä sellaista eroa ole.”

Joutuiko Jani Toivola tässä nyt aiheettomasti tikunnokkaan?

”En minä sitä mene arvioimaan. Media nostaa asioita keskusteluun.”

”Sen sanoisin, että järjestelmä ei tämän tapauksen valossa tunnu sellaiselta, että siinä olisi pahempia valuvikoja.”

”Järjestelmä on aika yksinkertainen, valvonta on aika helppoa ja ei kannata ikään kuin tehdä sellaista käänteistä johtopäätöstä, että jos asiasta kirjoitetaan, toimivaa järjestelmää pitäisi ruveta sen takia muuttamaan.”

Kansanedustajien asuminen on ollut viime aikoina esillä, kun heinä–elokuun vaihteessa nousi kohu kansanedustaja Ville Vähämäen ja Teuvo Hakkaraisen vuokraamasta saunasta, jonka perusteella kaksikko nosti korotettua kulukorvausta. Kävi kuitenkin ilmi, että saunatila ei ole tarkoitettu asuinkäyttöön. Tätä tapausta selvitetään yhä, ja Vähämäen ja Hakkaraisen korotettu kulukorvaus on jäädytetty selvityksen ajaksi.

Saunatapauksen johdosta kansliatoimikunta päätti uudistaa kulukorvausjärjestelmän valvontaa. Lokakuun alusta lähtien edustajan tulee toimittaa kanslialle vuokrasopimuksen tai kauppakirjan lisäksi myös isännöitsijäntodistus tai todistus kiinteistön asuinkäytöstä. Kansliatoimikunta ei ole vielä päättänyt, peritäänkö kaksikolta takaisin korotettua kulukorvausta. Rauhion mukaan asia ratkaistaan mahdollisimman pian, mutta tarkkaa aikataulua ei ole, eikä asia sinänsä vanhene.