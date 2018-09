Työministeri puolustautuu: Työttömät eivät putoa mustaan aukkoon – kehutun kokeilun hyvät tulokset maksoivat miljoonia

Työministeri Jari Lindström (sin) puolustaa ministeriön verkkosivuilla julkaisemassaan kirjoituksessa päätöstä olla jatkamatta Pirkanmaan tuloksellista työllisyyskokeilua. Lindströmin mukaan työttömät eivät ole Pirkanmaalla putoamassa mustaan aukkoon, vaikka näin annetaan ymmärtää.

”Olen saanut kuulla olevani hankala ministeri. Tällä kertaa se johtuu siitä, että en taivu työllisyyskokeilujen jatkoon. Miksi olen niin hankala”, Lindström kommentoi tuoretta kritiikkiä.

Hän huomauttaa, että ”kokeilu on aina luonteeltaan määräaikainen”. Kunnat tiesivät työllisyyskokeiluihin lähtiessään, että ne päättyvät vuoden 2018 lopussa.

Ministeri ei kiistä, että kokeiluilla on onnistuttu työllistämään ihmisiä. Niihin on kuitenkin myös panostettu paljon rahaa.

”Kiistatonta on, että esimerkiksi Pirkanmaan kokeilussa on saatu hyviä tuloksia. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että kokeilussa siirtyi lähes 80 TE-toimiston virkamiestä kunnan palvelukseen ja kokeilussa palveluja tuottivat pääosin yksityiset yritykset. Tampereen kaupunki satsasi kokeiluun omaa rahaa noin 10 miljoonaa euroa. Syntyneistä työpaikoista valtaosa on ns. välityömarkkinoilla tai valtion varoista tuettuja. Hyviä tuloksia siis, mutta myös isoja satsauksia”, Lindström kirjoittaa.

Välityömarkkinat tarkoittaa pitkäaikaistyöttömille suunnattua, esimerkiksi kolmannen sektorin järjestämää työssäoloa, jonka välityksellä pyritään sijoittumaan vapaille työmarkkinoille.

Lindströmin mukaan työttömien pelotellaan putoavan ”johonkin mystiseen mustaan aukkoon kokeilujen loppuessa”.

”Eivät he mihinkään tipu: TE-toimistot palvelevat heitä. Vastakkainasettelu TE-toimistojen ja kokeilujen välillä suorastaan suututtaa: sekä TE-toimistoissa että kokeiluissa tehdään hartiavoimin töitä työllistymisen edistämiseksi”, Lindström kiittelee.

Valtion TE-toimistot pantiin kehutussa kokeilussa kimppaan Tampereen seutukuntien työvoimahallinnon kanssa. TE-toimistojen tehtävät kuitenkin ovat siirtymässä uusien maakuntien vastuulle, joten kuntakokeilujen jatkossa sellaisenaan ei ministerin mukaan ole järkeä.

”Siksi on luonnollista lähteä edistämään tätä toimintamallia kuntakohtaisten ratkaisujen sijaan. Kuntakokeilujen jatkoksi olemme käynnistämässä kasvupalvelupilotteja. Näillä näkymin niitä olisi tulossa noin 20 ympäri maata”, Lindström kertoo.

”Kuntakokeilujen opit hyödynnetään kasvupalvelupiloteissa ja rakennetaan yhteistyön mallit kuntoon, siten että niistä hyötyvät työnhakijat, kunnat, järjestöt ja yritykset.”

Ministeri Lindström ilmoitti jo helmikuussa Uuden Suomen haastattelussa, että työllisyyskokeiluille ei tule jatkoaikaa. Lindströmin mukaan kuntien vetovastuu ”ei ole sitä, mihin me olemme menossa” maakuntamallissa. Niin sanotun kasvupalvelu-uudistuksen myötä myös työllisyyspalvelut siirtyvät kunnilta maakunnille.

