Timo Soinille halutaan potkut – Äänestyksestä tuli sotku eduskunnassa

Ulkoministeri Timo Soinia (sin) koskevan epäluottamuslauseäänestyksen tilanne on edelleen mutkikas. Uuden Suomen eduskunnasta saamien tietojen mukaan äänestys on luultavasti perjantaina tai tiistaina. Osaltaan tilannetta sekoittavat ministerien matkat.

Puhemiesneuvosto ei voi päättää äänestysaikataulusta, ennen kuin epäluottamuslause on virallisesti esitetty. Oppositio on kertonut esittävänsä epäluottamusta budjettiesityksen käsittelyssä, joka alkoi tänään ja jatkuu loppuviikon. Todennäköisesti epäluottamuslause esitetään torstai-iltana kello 19 jälkeen, mikä johtuu budjettikäsittelyn menettelytavasta.

Ministerit esittelevät oman toimialansa budjetit. Esittelyn jälkeen käydään debatti ja sen jälkeen yleiskeskustelu, johon voi etukäteen varata puheenvuoroja puhujalistalle. Epäluottamuslause on määrä esittää puhujalistan puheenvuoroissa. Etukäteisvaraukset piti tehdä tänään kymmeneen mennessä ja puheenvuoroja varattiin yli 60.

Epäluottamusta esitetään torstaina, koska silloin käsitellään Soinin toimialan budjetti. Soinin on määrä esitellä ulkoministeriön budjetti alkaen kello 10, mutta epäluottamuslause voidaan esittää vasta sitten, kun puhujalistan puheenvuorot alkavat rullata eli todennäköisesti illalla.

Aikataulu on vielä hiukan epävarma ja tarkentuu taas huomenna, kun puhemiesneuvosto kokoontuu. Päätöksen aikataulusta tekee puhemiesneuvosto, joka voi vihjata siitä oppositiolle, vaikka varsinaista päätöstä ei vielä huomenna saadakaan. Edustajille on annettava kohtuullisesti aikaa tutustua asian sisältöön ennen äänestystä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että äänestys on joko perjantaina tai tiistaina, todennäköisemmin perjantaina.

Eduskunnassa on yritetty jo jonkin aikaa löytää sopivaa ajankohtaa Soinin epäluottamuslauseäänestykselle, ovat Ilta-Sanomat ja Yle Uutiset aiemmin kertoneet. Päänvaivaa on aiheuttanut muun muassa se, että Soini matkustaa ensi viikolla YK:n yleiskokoukseen eikä siten ole paikalla eduskunnassa. New Yorkiin ovat lähdössä myös sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin) sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok).

Toisaalta perjantai voi olla haasteellinen päivä äänestää, koska usein kansanedustajat poistuvat täysistunnosta perjantaisin heti ilmoitettuaan läsnäolostaan. Kello 13 alkavaan istuntoon tarvitaan lisäksi tauko kello 13.30–15 suuren valiokunnan kokouksen takia. Eduskunta on kuitenkin varautunut siihen, että lähetekeskustelu viedään perjantaina loppuun.

Oppositiopuolueet sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja rkp kertoivat aiemmin tässä kuussa esittävänsä ulkoministeri Soinille epäluottamuslausetta ”toistuvasta toiminnasta naisten oikeuksia ja Suomen ulkopoliittista linjaa vastaan”. Soini on ottanut useaan otteeseen kantaa aborttia vastaan. Oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit eivät osallistu vastalauseeseen.

Soinin tapaus on poikkeuksellinen, sillä epäluottamuslausetta esitetään yleensä koko hallitukselle. Tällöin hallitus kaatuu, mikäli se ei saa eduskunnan äänestyksessä enemmistöä kansanedustajista puolelleen. Epäluottamusta voidaan kuitenkin esittää myös yksittäiselle ministerille, jolloin koko hallitus ei ole haastettuna.

Oikeuskansleri linjasi tänään, että Soinin osallistuminen abortinvastaiseen tilaisuuteen on ongelmallista, muttei lainvastaista.

