SAK kohukampanjastaan: ”Kuvat ovat tehneet tehtävänsä”

Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK vakuuttaa jatkavansa suuttumusta herättänyttä Viimeinen niitti -kampanjaansa ”vahvalla viestillä”.

MTV kertoi eilen, että SAK vetäisi pois kampanjassa käyttämänsä kuvat. Yhdessä kampanjamainoksessa on kuvattu työntekijä kasvot ja käsi paketissa. Tumma hahmo sanoo tälle: ”Ai vaarallinen kone? Asentees on vaarallinen. Ulos!” Juuri tämä kuva on herättänyt suuttumusta yrittäjien ja kokoomuslaisten keskuudessa.

Kuva on edelleen tätä kirjoitettaessa esillä SAK:n kampanjasivuilla. SAK ei tiedotteessaan suoraan sano, vaihtaako se kuvamateriaalin. SAK:n johtaja Hannu Jouhki kuitenkin korostaa, että ” SAK jatkaa kampanjaa ja viestinnällisiä toimia suunnitelman mukaisesti”.

”Kampanjassa käytetyt kuvat ovat tehneet tehtävänsä. Nyt entistä laajempi yleisö on tietoinen hallituksen kaavaileman irtisanomislain ongelmista. Lakiehdotus johtaisi eriarvoiseen kohteluun ja työpahoinvoinnin lisääntymiseen sekä mahdollistaisi irtisanomisiin liittyvän mielivaltaisuuden.”, Jouhki kuitenkin kommentoi SAK:n sivuilla.

MTV:lle Jouhki kuitenkin eilen sanoi ennen SAK:n tiedotteen julkistamista, että keskusjärjestö vaihtaa kuvamateriaalia.

