Ville Niinistö vihreiden syöksystä Ylellä: Puolue menetti julkisuuden hallinnan

Vihreiden edellinen puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö arvioi tänään Ylen Radio 1:n Ykkösaamussa, että vihreiden suurin ongelma tällä hetkellä on julkisuuden hallinta.

”Se julkisuuden menettämisen hallinta kun tulee vastuullisessa tehtävässä – lähtee se sitten yksityiselämän uutisoinnista tai työhön liittyvistä asioista – niin se tietysti kuormittaa sen päälle riippumatta siitä, miten puoluetta johtaa”, Niinistö sanoi.

”Jos puolue ajautuu haastavaan julkiseen tilanteeseen, että se ei itse pidä palloa hallussaan eikä haasta muita puolueita, eikä pääse asioilla haastamaan, niin muut määrittelee, miten siitä puolueesta puhutaan. Tätä olemme yrittäneet yhdessä kääntää.”

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto on ollut useiden kohujen keskellä puheenjohtajuutensa aikana. Aalto ilmoitti hiljattain jäävänsä sairauslomalle uupumuksen takia. Eilen kerrottiin, että varapuheenjohtaja Maria Ohisalo johtaa puoluetta Aallon sairausloman ajan.

Niinistö myönsi Ykkösaamussa, että vihreiden puolueorganisaatio ei ole tukenut Aaltoa tarpeeksi. Vielä vuosi sitten vihreät kilpaili gallupeissa jopa suurimman puolueen paikasta, mutta nyt kannatus on sulanut alle 13 prosenttiin. Tänään HS-gallupissa vihreät sai 12,9 prosentin kannatuksen.

”Kun puolue nousee kilpailemaan pääministerin asemasta, siihen tarvitaan vähän systemaattisempaa johtamista. Mutta meillä on pieni organisaatio --- ja sen organisaation tuki puolueen johdolle tai puolueen kenttäväelle on pienempi, koska siellä on vähemmän väkeä”, Niinistö sanoi.

Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja Heikki Vento totesi keskustelussa, että Aalto on joutunut yksin kommentoimaan julkisuudessa eri asioita eikä hän ole saanut puolueeltaan tukea. Vento kritisoi esimerkiksi sitä, että vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Krista Mikkosta ei näkynyt julkisuudessa esimerkiksi Aino Pennasen tapauksen yhteydessä. Venton mielestä vihreissä on liian kapea kärki.

Julkisuudessa on pohdittu myös sitä, onko ex-puheenjohtaja Niinistö vienyt happea Aallolta. Niinistö toteaa, että ”jos toimittajat haluavat tulkita inhottavasti”, Aallon ja Niinistön välinen dynamiikka voidaan aina nähdä negatiivisesti.

Niinistön mukaan hän tarkoituksella vetäytyi julkisuudesta Aallon puheenjohtajuuskauden alussa. Niinistön mukaan hän alkoi sen jälkeen Touko Aallon pyynnöstä ottaa enemmän kantaa asioihin.

”Teet kummin päin vaan, se on väärin”, Niinistö sanoi.