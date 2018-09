”Katseet kohdistuvat kokoomukseen” – Oppositio hiillosti, Timo Soinille moitteita Sipilältä ja Orpolta

Ulkoministeri Timo Soini (sin) on ilmoittanut muuttavansa toimintaansa kritisoitujen aborttikannanottojensa suhteen. Näin antoivat ymmärtää hallituskumppanit, pääministeri Juha Sipilä (kesk) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) Alma Median puheenjohtajatentissä keskiviikkona.

Oppositio on pitkään kritisoinut Soinin abortinvastaisten kannanottojen olevan ristiriidassa Suomen virallisen ulkopolitiikan ja hallitusohjelman kanssa. Juha Sipilä korosti keskustelussa, että naisten aseman parantaminen ja naisten oikeudet ovat yhä Suomen ulkopolitiikan keskiössä.

Sipilän mukaan asiasta on puhuttu toistuvasti Soinin kanssa.

”Olemme moneen kertaan keskustelleet Soinin kanssa tästä, viimeksi eilen”, Sipilä sanoi.

Pääministerin mukaan ulkoministerin toiminnasta on voinut syntyä väärinkäsityksiä, ”ja kun niitä voi syntyä, toiminnassa on korjattavaa.” Sipilä antoi ymmärtää, että Soini on luvannut korjata toimintaansa. Miten, jäi avaamatta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson löi painetta kokoomukselle. Oppositio äänestyttää eduskunnalla perjantaina ministeri Soinin luottamuksesta. Äänestys voisi periaatteessa johtaa Soinin eroon ulkoministerin tehtävästä, mutta pääministeri Sipilän on ilmoittanut, että Soinilla on hallitusryhmien luottamus takanaan. Lue lisää: Timo Soinin kohtalo ratkeaa perjantaina kello 13

”Katseet kohdistuvat nyt kokoomukseen”, Andersson totesi paneelissa kokoomusjohtaja Petteri Orpolle.

”Kuinka pitkään [kokoomuksessa] aiotaan hyväksyä ulkoministerin toistuvat |hallitusohjelman kanssa ristiriitaiset] kannanotot?”

Petteri Orpo piti Soinin toimintaa moitittavana. Hänen mukaansa asia oli keväällä ”pöydällä” eli hallituksen käsittelyssä, mutta syksyllä Soinin toimet nousivat keskusteluun uudelleen.

Orpo viittasi oikeuskanslerin tällä viikolla julkaistuun lausuntoon, jonka mukaan Soinin toiminta on ollut ongelmallista, muttei laitonta. Oikeuskanslerin linjauksen mukaan ulkoministerin tulisi noudattaa virkamatkoillaan erityistä varovaisuutta ja harkittua pidättyvyyttä, ”jotta ei syntyisi väärinkäsityksiä tai epäilyjä siitä, mitkä ovat Suomen valtion ja mitkä hänen omia kantojaan”.

”Oikeuskanslerin linjan mukaan pitää mennä”, Orpo sanoi.

Hänen mukaansa kanslerin ohjeistus ja linjaus on myös mennyt perille ulkoministerille.

Alma Median puheenjohtajatentti on käynnissä klo 17:ään asti. Näet lähetyksen tästä:

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti piti raportissaan ulkoministeri Soinin osallistumista abortinvastaiseen tilaisuuteen ongelmallisena. Soini osallistui kokoukseen virkamatkallaan Kanadassa toukokuussa 2018.

”Harkinta ja pidättyvyys ovat tarpeen, jotta ei syntyisi väärinkäsityksiä tai epäilyjä siitä, mitkä ovat Suomen valtion ja mitkä hänen omia kantojaan. Kannanotoista on oltava selvästi erotettavissa, onko ne esitetty valtion edustajana vai kansanedustajana tai yksityishenkilönä. Soini ei kuitenkaan toiminut asiassa lainvastaisesti”, oikeuskansleri totesi.

Lue tarkemmin: Nyt tuli linjaus: Timo Soinin toiminta ”ongelmallista” – mutta ei laitonta

Lue myös: Timo Soinille halutaan potkut – Äänestyksestä tuli sotku eduskunnassa