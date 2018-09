Juha Sipilä yllätti Li Anderssonin: ”Tuplarangaistus” poistuu irtisanomislaista?

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) lupaili eilen Alma Median puheenjohtajatentissä, että karenssien lisääntyminen estetään hallituksen kaavaileman irtisanomislain yhteydessä. Etenkin vasemmistoliitto on pitänyt esillä huolta siitä, että irtisanomisten lisääntyminen lisäisi samalla karensseja.

Hallitus haluaa helpottaa henkilöperusteista irtisanomista alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä, mikä on saanut ay-liikkeen takajaloilleen ja hankkeen perumista on vaadittu työtaistelutoimien uhalla.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on huomauttanut, että Suomen työttömyysturvalainsäädännön mukaan työntekijä saa 90 päivän karenssin silloin, kun irtisanominen on itse aiheutettua. Karenssin aikana työtön ei saa työttömyysetuutta. Andersson nosti karenssin esiin myös Alma Median järjestämässä puheenjohtajatentissä torstaina.

”Onko tämä hallituksen mielestä kohtuullinen seuraus sille henkilölle, johon tämä irtisanominen kohdistuu?”, Andersson kysyi ja sai pääministeri Sipilän heti kehumaan kysymystä.

Sipilän mukaan karenssi nousi esiin kyseisen lain lausuntokierroksella.

”Minun mielestä se, että jos henkilöperustaisen alennetun kynnyksen vuoksi sanotaan irti, siitä ei saisi tulla tuplarangaistusta. Tämä on kysymys, jota me nyt mietimme hyvin, hyvin tarkkaan ja me otamme lausuntopalautteen hyvin tarkkaan huomioon ja sitten teemme hallituksen lopullisen esityksen.”

Andersson vaikutti selvästi yllättyneeltä ja tyytyväiseltä Sipilän vastaukseen.

Perussuomalaisten kanta irtisanomislakiin on aiemmin ollut epäselvä, mutta puheenjohtaja Jussi Halla-aho asettui torstain tentissä kriittiselle kannalle.

”Laskisin ainakin sitä rajaa 20 hengestä. En välttämättä muutenkaan pidä sitä ratkaisuna niihin todellisiin työllistämisongelmiin, joka on yritysten kilpailukyky”, Halla-aho sanoi.

”En lähtisi nyt tähän, koska uskon myös vakaasti siihen, että tyytyväinen työntekijä, joka voi luottaa omaan työpaikkaan ja sen pysyvyyteen on myös työnantajan kannalta hyvä ja tuottava työntekijä.”

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne syytti Sipilää sopimusyhteiskunnan romuttamisesta ja siitä, ettei lakiehdotuksia enää valmistella kolmikantaisesti työmarkkinajärjestöjen kanssa. Sipilä ei niellyt kritiikkiä ja totesi käyttäneensä todella paljon aikaa työmarkkinajärjestöjen kanssa keskustelemiseen. Hän mainitsi olleensa viimeksi eilen tunnin mittaisessa kokouksessa.

Sipilän mielestä irtisanomissuojakysymystä on liioiteltu, sillä Suomessa säilyy ”erittäin vahva kynnys irtisanomiseen”. Hän huomautti, että muutaman henkilön yrityksissä yhden työntekijän laiminlyönneillä on paljon suurempi merkitys kuin muutaman kymmenen tai sadan hengen yrityksissä. Tästä syystä hallitus ehdottaa nyt, että kynnystä Sipilän mukaan hieman madallettaisiin pienissä yrityksissä.

”Tämä on yrittäjiltä saadun tiedon mukaan paljon suurempi kynnys työllistää kuin se, että jos saisi esimerkiksi palkkatukea”, Sipilä sanoi viitaten yrittäjille tehtyyn kyselyyn.

Andersson huomautti, että Suomi on henkilöperusteiselta irtisanomissuojaltaan OECD-maiden keskikastia. Myös hallituksen omassa muistossa todetaan, että suoja on suurin piirtein eurooppalaista keskitasoa. Hallitus on syyttänyt kriitikkoja pärstäkerroin-sanasta, jota Andersson tunnusti vasemmistoliiton usein käyttäneen. Hänen mukaansa syynä on muun muassa se, että oikeustila muuttuu irtisanomislain johdosta nykyistä epäselvemmäksi.

Rinteen mukaan irtisanomislaki toisi käytännössä kahden kerroksen väkeä työmarkkinoille, kun osan työsuhdeturvaa heikennetään. Rinne uskoo myös, että laki avaisi keskustelun siitä, että kaikkien työsuhdeturvaa heikennetään, eikä se hänen mielestään ole oikein.

”Tällä hetkellä on olemassa kaikille työmarkkinoilla oleville ihmisille samanlainen työsuhdeturva, samanlainen irtisanomissuoja. Se on se peruslähtökohta.”

Rinteen mukaan työsuhdeturvan heikentäminen ei tuo yhtään uutta työpaikkaa. Hänen mukaansa sdp on ehdottanut 20 000 euron verovähennystä ensimmäistä työkaveria palkkaaville yrityksille ja arvonlisäverovelvollisuuden rajan nostamista jopa 40 000 euroon.

