Kohu SAK:n kuvista jatkuu – ”Näin ison organisaation ei pitäisi lähteä pelleilemään”

Asiantuntijat eivät ole vakuuttuneita Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n kohua herättäneen kampanjan onnistumisesta. Moni otti tiistaina nokkiinsa Viimeinen niitti -kampanjan kuvista.

"En voi pitää kampanjaa kovin onnistuneena, jos tarkoituksena on saada laajan ihmisjoukon ymmärrys", sanoo viestintä- ja konsulttitoimisto Tekirin hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa.

Viestintätoimisto Ellun Kanojen hallituksen puheenjohtaja Kirsi Piha on samoilla linjoilla.

"Olisi hyvä tietää, mikä on ollut viestinnän tavoite. Maksimaalinen huomio ja maksimaalinen vaikuttavuus voivat joskus olla kaksi eri asiaa. Nyt tässä saatiin kärjistämällä ja provosoimalla maksimaalinen huomio", hän sanoo.

"Toisaalta se tuskin teki SAK:n maineelle mitään huonoa, sillä paheksujatkin olivat jo valmiiksi ideologisesti paheksuvia."

Kampanjan toisessa kuvassa jättikenkä potkii pikkuihmisiä alas jyrkänteeltä. Toisessa, enemmän kohua herättäneessä kuvassa tumma hahmo komentaa ulos henkilön, jolla on käsi ja puoli päätä paketissa: "Ai vaarallinen kone? Asentees on vaarallinen. Ulos!" SAK:sta kerrotaan, että kuvat on suunnitellut Make Helsinki.

Twitterissä keskusjärjestö sai niskaansa vihaisen palauteryöpyn. Tiistaina alkuillasta Helsingin Sanomat kertoi saaneensa tiedon, että SAK olisi lähettänyt jäsenliitoilleen viestin, jossa kehotetaan keskeyttämään kampanjan kuvien käyttö.

"Se, jos kuvat loppujen lopuksi vedetään pois, kertoo siitä, ettei järjestö pidä ehkä itsekään kampanjaa kovin onnistuneena", sanoo Saukkomaa.

Kuvat ovat kuitenkin edelleen esillä kampanjasivuilla. SAK:n kasvu- ja vaikuttaminen -osaston johtaja Hannu Jouhki kertoi eilen Iltalehdelle, että kuvamateriaalia ei ole tarkoitus vetää heti pois.

"Kampanjaa ei olla vetämässä pois, vaan se jatkuu edelleen vahvalla viestillä. Meiltä on maanantaina lähtenyt sisäinen viesti liittoviestijöille, että he voivat joko käyttää tai olla käyttämättä niitä kuvia mitä tässä on toistaiseksi tehty. Sen lisäksi olemme tekemässä uusia kuvia", Jouhki sanoi lehdelle.

Pihan mielestä järjestön kannattaisi seistä viestinsä takana.

"Jos viesti on tehty ärhäkäksi, pitäisi tässä maailman ajassa varautua myös ärhäkkään ja aktiiviseen sosiaalisen median keskusteluun. Nyt tuntui vähän siltä, ettei strategia ollut kovin mietitty. Heitettiin pommi torille ja juostiin pois paikalta."

SAK:n kuvia on syytetty muun muassa propagandaksi ja valehteluksi. SAK:n Jouhkin mukaan kuvat ovat kuitenkin "tehneet tehtävänsä".

"Nyt entistä laajempi yleisö on tietoinen hallituksen kaavaileman irtisanomislain ongelmista. Lakiehdotus johtaisi eriarvoiseen kohteluun ja työpahoinvoinnin lisääntymiseen sekä mahdollistaisi irtisanomisiin liittyvän mielivaltaisuuden", Jouhki sanoo SAK:n sivuilla.

Saukkomaa ei täysin ymmärrä kommenttia, koska kuvien ja viestien sisällössä on mahdollisesta lakiuudistuksesta väärää tietoa.

"Näin ison organisaation ei pitäisi lähteä pelleilemään ja kertomaan vääriä asioita totuutena. Kuvat ovat provokatiivinen valinta", Saukkomaa sanoo.

"Erityisesti niin sanotut vanhat instituutiot tarvitsisivat luottamuspääoman uudelleen rakentamista, ei ehkä vastakkainasettelun tahallista lisäämistä", kommentoi Piha.

Saukkomaa sanoo kannustavansa organisaatioita rohkeuteen, mutta ei pidä negatiivisen kautta toteutuvasta rohkeudesta.

"Pitäisi löytää positiivisen kautta toteutuvaa rohkeutta", hän sanoo.

"Negaatiota riittää maailmassa muutenkin niin paljon."

Pihan mielestä SAK olisi voinut etsiä itselleen yllättäviä viestinnällisiä kumppaneita. Hän ottaa esimerkiksi Uuden Suomen haastatteleman Varustelekan perustajan Valtteri Lindholmin.

"Tällaisia liittolaisuuksia kannattaisi rakentaa. Samalla rakentaa luottamuspääomaa ja vaikuttavuutta."

