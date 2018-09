Nyt se tapahtui: Soinille luettiin epäluottamuslause-esitys eduskunnassa

Sdp:n kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta on lukenut epäluottamuslause-esityksen ulkoministeri Timo Soinille (sin) eduskunnassa. Varsinaisen epäluottamuslauseäänestyksen on määrä olla huomenna kello 13.

Feldt-Ranta sanoi näin:

"Esitän, että eduskunta hyväksyy seuraavan kannanoton: Ulkoministeri Soinin toiminta ulkomailla kiistää naisten oikeudet ja Suomen ulkopoliittisen linjan. Siksi esitän, että eduskunta toteaa, että ministeri Soini ei nauti eduskunnan luottamusta."

Epäluottamuslause-esityksen taustalla ovat Soinin toistuvat abortinvastaiset kannanotot. Epäluottamuslause-esityksessä ovat mukana sdp:n ohella vihreät, vasemmistoliitto ja rkp.

"Puoluekantaan katsomatta ulkoministerin toiminta on herättänyt huolta ja oikeutettua arvostelua. Kun ministerin lausuntojen perusteella on pääteltävissä hänen jatkavan kyseenalaista toimintaansa, on eduskunnan kannanotto asiassa tarpeellinen", Feldt-Ranta sanoi.

"Ministeri Soini on vedonnut siihen, että hänellä on mielipiteenvapautensa. Ja siihen, että hänen esiintymisensä ovat tapahtuneet ikään kuin vapaa-ajalla. Ulkoministerin kannanotot siis tarkoittavat, että hän varaa itselleen oikeuden esiintyä jatkossakin eduskunnan hyväksymän, kansalaisten laajaa tukea nauttivat linjan vastaisesti", Feldt-Ranta sanoi puheenvuorossaan.

"Ulkoministeri Soini on saanut asiassa oikeuskanslerilta oikeudelliset moitteet. Todellakaan ulkoministeri ei ole ulkoministeri vain virka-ajan puitteissa. Ministeri Soinilla on luonnollisesti oikeus omiin mielipiteisiinsä, mutta hän on nyt tuonut ne esiin tavalla, joka on ristiriidassa Suomen ulkopoliittisen linjan kanssa. Ulkoministerin odotetaan – erityisesti ulkomailla – esiintyvän Suomen linjan esiintuojana, ei sen kumoajana."

Soini vastasi eduskunnassa näin:

"Olen ollut politiikassa 30 vuotta, olen katolinen kristitty. Ei se tähän päivään mennessä ole tätä salia eikä Suomea häirinnyt. Toivon, ettei se tästä eteenpäinkään niin tee."

Soini sanoi, että hänen vakaumuksensa ei muutu jatkossakaan. Luottamuksensa Soini totesi olevan eduskunnan käsissä.

