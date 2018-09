Sampo Terho pillastui vihervasemmistolle: Soini-äänestys ”järjetön ja moraaliton”

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja, Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho suomii opposition vihervasemmistoa tuoreessa blogissaan.

Terhon mielestä ”vihervasemmisto hyökkää ihmisoikeuksia vastaan” esittäessään epäluottamusta ulkoministeri Timo Soinille (sin). Esitys luettiin tänään eduskunnassa ja sen syynä ovat Soinin abortinvastaiset kannanotot. Lue lisää: Soinille luettiin epäluottamuslause-esitys eduskunnassa

Esityksen takana ovat oppositiopuolueet sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja rkp.

”Epäluottamuslauseen ilmeinen tarkoitus on luoda ennakkotapaus, että on olemassa vakaumuksia, joiden perusteella ihmisten oikeutta toimia julkisissa tehtävissä on rajattava. Kansan valinnastakin riippumatta”, Terho syyttää.

”Kanta on yhtä järjetön kuin moraaliton. Jos ministerillä ja kansanedustajalla ei saa olla mitään mielipidettä, joka edellyttäisi maan lakien muuttamista, niin mikä merkitys on kansanvallalla tai eduskunnalla? Silloinhan lait olisivat ikuisia, eikä mitään lainsäädäntöelimiä tarvittaisi. Eikä myöskään sanan- tai mielipiteenvapautta”, hän jatkaa.

Kristillisdemorkaattien kansanedustaja Päivi Räsänen – joka Soinin tavoin vastustaa aborttia – kysyi tänään eduskunnassa perusteita väitteelle, jonka mukaan Soinin kannanotot ovat olleet ristiriidassa Suomen linjan kanssa.

”Toivon, että ulkoministeri Soinin luottamuksen kyseenalaistajat kertoisivat, mikä on täsmällisesti se ulkopoliittinen linja, josta Soinin väitetään poikenneen, joka aiheuttaa näin voimakkaan paheksunnan. Ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa ei puhuta sanallakaan abortista --- puhutaan kyllä naisten ja tyttöjen oikeuksista, puhutaan lisääntymis- ja seksuaaliterveydestä…ja itse allekirjoitan nämä tavoitteet ja uskon, että ministeri Soinikin allekirjoittaa nämä tavoitteet. Ymmärrän sen, että jotkut tässä salissa tulkitsevat vapaan abortin osaksi naisten ja tyttöjen oikeuksia, mutta yhtä lailla toiset tulkitsevat oikeuden elämään myös kohdussa olevan lapsen, tytön ja pojan kohdalla, ensisijaiseksi oikeudeksi”, Räsänen sanoi.

Kd on ilmoittanut äänestävänsä Soinin luottamuksen puolesta. Sen sijaan hallituspuolueista etenkin kokoomukselle tilanne on hankala. Terho on uhannut kaataa hallituksen, ellei Soini saa luottamusta eduskunnalta. Lue lisää: Kokoomus on pahassa paikassa – ”Naiskansanedustajat joutuvat alistamaan itseään”

