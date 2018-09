Oikeusministeri Häkkänen: Timo Soini on toiminut harmaalla rajalla – Potkut olisivat liioittelua

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) uskoo, että kokoomus asettuu hyvin yksimielisesti tukemaan ulkoministeri Timo Soinin (sin) luottamusta huomisessa äänestyksessä. Äänestys on erityisen vaikea paikka kokoomuksen liberaaleille naiskansanedustajille.

Oppositiopuolueet sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja rkp esittävät Soinille epäluottamusta abortinvastaisten lausuntojen takia ja syyttävät Soinia toistuvasta toiminnasta naisten oikeuksia ja Suomen ulkopoliittista linjaa vastaan. Oppositiosta on odotettu, että hallituspuolueissa äänestettäisiin naisten oikeuksien puolesta, kun koko hallitus ei ole haastettuna luottamusäänestyksessä huomenna.

Oikeusministeri Antti Häkkänen, miten aiot huomenna äänestää?

”Äänestän hallituksen ja Soinin luottamuksen puolesta. Olen tässä samoilla linjoilla kuin oikeuskansleri ja olin jo ennen kuin hänen arvionsa tuli. Ministerin on erityisesti ulkomaanreissuillaan hyvin vaikea toimia yksityishenkilönä. Ministeri joutuu edustamaan valtiovallan virallista linjaa”, Häkkänen sanoo Uudelle Suomelle.

”On ongelmallista, että Soini on toiminut tietyissä tilanteissa harmaalla rajalla. Mutta onko tämä teko niin vakava, että ulkoministeri pitäisi tässä tasavallassa nyt erottaa vai riittäisikö se, että on annettu nuhteet? Jos Soini olisi äänestänyt vastoin Suomen virallista linjaa vaikkapa YK:n naisten oikeuksien kokouksessa, peli olisi selvä, mutta nyt kyse on harmaan rajan tapauksesta, josta Soini on sanonut ottaneensa opiksi.”

Riittääkö puoluetovereillasi kantti äänestää aborttioikeutta vastaan?

”Tässä on enemmänkin kyse periaatteellisesta pohdinnasta. Soinilla on oma käsityksensä abortista, eikä kokoomus jaa sitä, mutta tässä on enemmän kyse siitä, kuinka paljon ulkoministeri voi maailmalla puhua tai toimia omissa nimissään. Uskon, että kokoomuslaiset ajattelevat hyvin yksimielisesti samalla tapaa kuin minäkin ja oikeuskansleri. Soinin toiminta oli ongelmallista, hän on saanut pyyhkeet ja ottanut opikseen.”

Sampo Terho on sanonut, että hallitus kaatuu, jos Soini saa epäluottamuksen. Sinisillä on niin suuri eduskuntaryhmä, että hallituksesta irtautuminen olisi vakava paikka. Onko Terho nyt ottanut tässä kokoomuksen ikään kuin panttivangiksi?

”En ole oikein jaksanut sen kummemmin ruveta analysoimaan Terhon lausumia. Jokainen kansanedustaja punnitsee vastuullisesti itse, onko Soinin osallistuminen kynttiläkulkueeseen ulkoministerimatkalla erottamisen vai nuhteiden peruste. Luulen, että aika moni arkijärjellä päätyy siihen, että Soini on saanut nuhteet ja ottaa tästä opikseen. Itsenäisessä tasavallassa ei kannata lähteä paisuttelemaan asiaa niin paljon, että hänet välittömästi erotettaisiin. Hän on korjaamassa toimintaansa ja sanonut, että tämä ei toistu.”

Haastattelun jälkeen kokoomuksesta on kuultu irtiottoja. Ensimmäisten joukossa kokoomuslaisista kansanedustajista Saara-Sofia Sirén kertoo Twitterissä, että ei pysty antamaan luottamusta Soinille. Myös Jaana Pelkonen (kok) kertoi Ylelle, ettei voi äänestää Soinin luottamuksen puolesta.

Soinin luottamuksesta on määrä äänestää täysistunnossa huomenna kello 13.

LUE LISÄÄ:

Kokoomus on pahassa paikassa – ”Naiskansanedustajat joutuvat alistamaan itseään”

Ensimmäiset irtiotot kokoomuksesta: ”En voi äänestää Soinin luottamuksen puolesta”

Kokoomuspomo: ”Kokoomuksen edustajat tukevat hallitusta – muuta vaihtoehtoa ei ole”

Soinille luettiin epäluottamuslause-esitys eduskunnassa

Timo Soinin kohtalo ratkeaa perjantaina kello 13