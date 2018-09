VU: Kokoomukselta käsky kansanedustajille – äänestettävä Soinin ja hallituksen puolesta

Kokoomuksen eduskuntaryhmä käskyttää kansanedustajansa äänestämään hallituksen ja siten ulkoministeri Timo Soinin (sin) puolesta eduskunnan luottamusäänestyksessä perjantaina. Ryhmäkokouksen päätöksestä kertoi ensimmäisenä kokoomuksen Verkkouutiset-lehti.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä kertoo tiedotteessaan, että kokoomus ei hyväksy Soinin toimintaa, mutta että hallitusta ei tähän kysymykseen kaadeta. Ryhmän mukaan perjantaina ei äänestetä vain Soinin vaan koko hallituksen luottamuksesta.

”Soinin ajattelu ei istu arvoihimme. Tämä ei kuitenkaan ole äänestys Suomen aborttilainsäädännöstä, sen äänestyksen olemme voittaneet jo vuosia sitten. Kyseessä on opposition verhoama äänestys hallituksesta. Emme äänestä Soinin toiminnan puolesta, vaan hallituksen luottamuksen puolesta. Hallituksella on vielä paljon isoja asioita kesken. Olemme sitoutuneet viemään keskeneräiset asiat maaliin”, kokoomusryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoo tiedotteessa.

Verkkouutisten mukaan kokoomuksen ryhmänjohto edellyttää, että puolueen kansanedustajat äänestävät hallituksen luottamuksen puolesta. Ryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra sanoi jo ennen ryhmän kokousta Uudelle Suomelle, että tämä on ainoa vaihtoehto, joskaan ryhmäkurista hän ei halunnut puhua.

Ryhmän päätöksen takia on Verkkouutisten mukaan mahdollista, että osa kokoomuksen kansanedustajista jättää saapumatta perjantain äänestykseen. Osa kokoomuksen naiskansanedustajista on torstaina ilmoittanut, että he eivät voi äänestää Soinin luottamuksen puolesta. Kansanedustajat voivat äänestää myös tyhjää ja näin välttää puolesta tai vastaan äänestämisen.

Yksi heistä oli Saara-Sofia Sirén, joka ilmoitti kokoomuksen ryhmäkokouksen jälkeen, että hän ei ryhmän päätöksestä huolimatta aio äänestää Soinin puolesta. Alla Sirénin Twitter-viesti.

Kerroin ryhmässä kantani selväsanaisesti: en aio äänestää Soinin puolesta. — Saara-Sofia Sirén (@saarasofia) 20. syyskuuta 2018

Kokoomuksen ryhmänjohtaja Jokinen toteaa, että asia on käsitelty hallituksen piirissä ja Soinille on annettu moitteet.

Helsingin Sanomien mukaan myös pääministeripuolue keskusta on tehnyt vastaavan päätöksen ja äänestää yksimielisesti hallituksen luottamuksen puolesta.

Ulkoministeri Soinin luottamuksesta on määrä äänestää täysistunnossa huomenna kello 13. Opposition epäluottamusesityksen syy ovat Soinin esiintyminen abortinvastaisessa tapahtumassa virkamatkallaan sekä ulkoministerin toistuvat abortinvastaiset kannanotot, joiden katsotaan olevan Suomen virallisen ulkopolitiikan vastaisia.

