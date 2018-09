Tiina Elovaara kommentoi Soini-asiaa nyt julkisesti: ”Jos odottaa puolustusta muilta…”

Sinisen tulevaisuuden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tiina Elovaara kommentoi nyt julkisesti puolueensa ulkoministerin Timo Soinin tilannetta ja omaa suhtautumistaan siihen.

Iltalehti kertoi eilen Elovaaran kritisoineen rajusti sosiaalisessa mediassa Soinin toimintaa. Eduskunta äänestää Soinin luottamuksesta tänään kello 13. Syynä epäluottamuslauseeseen ovat Soinin toistuvat abortinvastaiset kannanotot, jotka ovat ristiriidassa Suomen linjan kanssa.

Elovaara muistuttaa nyt julkisesti Twitterissä saaneensa itse rangaistuksen perussuomalaisten eduskuntaryhmältä äänestettyään vakaumuksensa mukaisesti sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta.

”Kunpa oikeuttani erilaiseen vakaumukseen olisi silloin tuettu yhtä voimakkaasti kuin nyt Soinin”, Elovaara tviittaa.

Hän kuitenkin kiistää, että kyse olisi kostosta.

”Vaan on muistutettava että jokaisen vakaumus on yhtä arvokas. Ja jos odottaa puolustusta muilta, olisi hyvä ollut uskaltaa puolustaa toisiakin vastaavassa tilanteessa. Timo Soini on minulle tärkeä ihminen jota kaikesta huolimatta arvostan”, Elovaara toteaa.

Elovaara on itse parhaillaan työmatkalla Yhdysvalloissa. Hän ei siis tule olemaan paikan päällä äänestyksessä.

Elovaara, Arja Juvonen ja Ville Tavio saivat vuonna 2017 perussuomalaisilta huomautukset ryhmäkurin rikkomisesta, koska he äänestivät sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta. Sittemmin perussuomalaiset hajosi kahtia Jussi Halla-ahon noustessa perussuomalaisten johtoon ja sininen tulevaisuus muodostettiin.

